В челябинском озере нашли тела троих из четырех пропавших рыбаков

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Встреча весны на мысе Стрелка. Пермь, лед, цбк пермь
Рыбаки провалились под лед на озере Комкуль Фото:

Тела троих из четырех рыбаков, провалившихся 6 апреля под лед на озере Комкуль в Челябинской области, найдены. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

«В 500 метрах от берега при помощи „кошек“ обнаружены тела трех погибших. Поиск четвертого рыбака продолжается», — говорится в сообщении.

Как сообщало URA.RU, трагедия произошла около деревни Бурино в Кунашакском районе. Очевидцы сообщили, что под лед провалилась группа рыбаков из четырех человек. Двое сразу пропали из поля зрения. К месту ЧП выехали спасатели из Челябинска и Кыштыма.

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Тела троих из четырех рыбаков, провалившихся 6 апреля под лед на озере Комкуль в Челябинской области, найдены. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона. «В 500 метрах от берега при помощи „кошек“ обнаружены тела трех погибших. Поиск четвертого рыбака продолжается», — говорится в сообщении. Как сообщало URA.RU, трагедия произошла около деревни Бурино в Кунашакском районе. Очевидцы сообщили, что под лед провалилась группа рыбаков из четырех человек. Двое сразу пропали из поля зрения. К месту ЧП выехали спасатели из Челябинска и Кыштыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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