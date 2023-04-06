В челябинском озере нашли тела троих из четырех пропавших рыбаков

Рыбаки провалились под лед на озере Комкуль
Тела троих из четырех рыбаков, провалившихся 6 апреля под лед на озере Комкуль в Челябинской области, найдены. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.
«В 500 метрах от берега при помощи „кошек“ обнаружены тела трех погибших. Поиск четвертого рыбака продолжается», — говорится в сообщении.
Как сообщало URA.RU, трагедия произошла около деревни Бурино в Кунашакском районе. Очевидцы сообщили, что под лед провалилась группа рыбаков из четырех человек. Двое сразу пропали из поля зрения. К месту ЧП выехали спасатели из Челябинска и Кыштыма.
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