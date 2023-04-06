06 апреля 2023

FT: США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО

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США, Германия, Венгрия не хотят предложить Киеву более глубокие связи с НАТО, пишет Financial Times Фото:

США, Германия и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщил источник.

«США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также балтийских стран, предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства», — передает информацию источника газета Financial Times.

Издание отмечает, что на этой неделе дипломаты стран НАТО обсуждали, что можно предложить Украине для решения этого вопроса. Уточняется, что многие выражали поддержку тому, чтобы предложить Украине «политический путь» к членству в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступала с мнением, что Украина никогда не вступит в НАТО. К такому выводу дипломат пришла после заявлений генсека Североатлантического альянса об условиях для вступления украинской стороны. По мнению политолога Ивана Мезюхо, после окончания российской спецоперации в НАТО может вступить лишь «обрубок» Украины.

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США, Германия и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщил источник. «США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также балтийских стран, предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства», — передает информацию источника газета Financial Times. Издание отмечает, что на этой неделе дипломаты стран НАТО обсуждали, что можно предложить Украине для решения этого вопроса. Уточняется, что многие выражали поддержку тому, чтобы предложить Украине «политический путь» к членству в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступала с мнением, что Украина никогда не вступит в НАТО. К такому выводу дипломат пришла после заявлений генсека Североатлантического альянса об условиях для вступления украинской стороны. По мнению политолога Ивана Мезюхо, после окончания российской спецоперации в НАТО может вступить лишь «обрубок» Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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