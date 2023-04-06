FT: США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО

США, Германия и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщил источник.
«США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также балтийских стран, предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства», —
Издание отмечает, что на этой неделе дипломаты стран НАТО обсуждали, что можно предложить Украине для решения этого вопроса. Уточняется, что многие выражали поддержку тому, чтобы предложить Украине «политический путь» к членству в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступала с мнением, что Украина никогда не вступит в НАТО. К такому выводу дипломат пришла после заявлений генсека Североатлантического альянса об условиях для вступления украинской стороны. По мнению политолога Ивана Мезюхо, после окончания российской спецоперации в НАТО может вступить лишь «обрубок» Украины.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!