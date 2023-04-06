Усть-Катавский завод поставил в Челябинск десять трамвайных вагонов

За состоянием водителя в трамваях УКВЗ следит интеллектуальная система контроля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) поставил в Челябинск десять новых низкопольных трамвайных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Усть-Катавский вагоностроительный завод продолжает поставку новых трамваев в Челябинск в рамках контрактов, заключенных с министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. Соблюдая требования по срокам поставки, УКВЗ изготовил и передал в столицу Южного Урала десять полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов модели 71-628-01», — говорится в сообщении пресс-службы завода.

В 2022 году УКВЗ произвел и поставил тридцать полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в Челябинск. В 2021 году предприятие произвело для областного центра тридцать частично низкопольных трамваев.

УКВЗ входит в госкорпорацию «Роскосмос». Как сообщало URA.RU в феврале, всего в 2023 году предприятие произведет и поставит 74 вагона. Всего на закупку новых вагонов выделено пять миллиардов рублей.