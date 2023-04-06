06 апреля 2023

Усть-Катавский завод поставил в Челябинск десять трамвайных вагонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, электротранспорт, городской электротранспорт, новый трамвай
За состоянием водителя в трамваях УКВЗ следит интеллектуальная система контроля Фото:

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) поставил в Челябинск десять новых низкопольных трамвайных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Усть-Катавский вагоностроительный завод продолжает поставку новых трамваев в Челябинск в рамках контрактов, заключенных с министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. Соблюдая требования по срокам поставки, УКВЗ изготовил и передал в столицу Южного Урала десять полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов модели 71-628-01», — говорится в сообщении пресс-службы завода.

В 2022 году УКВЗ произвел и поставил тридцать полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в Челябинск. В 2021 году предприятие произвело для областного центра тридцать частично низкопольных трамваев.

УКВЗ входит в госкорпорацию «Роскосмос». Как сообщало URA.RU в феврале, всего в 2023 году предприятие произведет и поставит 74 вагона. Всего на закупку новых вагонов выделено пять миллиардов рублей.

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) поставил в Челябинск десять новых низкопольных трамвайных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Усть-Катавский вагоностроительный завод продолжает поставку новых трамваев в Челябинск в рамках контрактов, заключенных с министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. Соблюдая требования по срокам поставки, УКВЗ изготовил и передал в столицу Южного Урала десять полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов модели 71-628-01», — говорится в сообщении пресс-службы завода. В 2022 году УКВЗ произвел и поставил тридцать полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в Челябинск. В 2021 году предприятие произвело для областного центра тридцать частично низкопольных трамваев. УКВЗ входит в госкорпорацию «Роскосмос». Как сообщало URA.RU в феврале, всего в 2023 году предприятие произведет и поставит 74 вагона. Всего на закупку новых вагонов выделено пять миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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