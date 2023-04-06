Пользователей Twitter рассмешила фотография Макрона на встрече с Си Цзиньпином

07 апреля 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Макрон встретился в Пекине с Си Цзиньпином Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фото, размещенное в Twitter со встречи Макрона и Си Цзиньпина в Пекине, вызвало насмешки со стороны пользователей соцсети. Во время диалога политики сидели за круглым столом на очень большом расстоянии, что бросилось в глаза подписчикам, так на недавней встрече с Владимиром Путиным президент КНР сидел от него на очень близком расстоянии. «Двойное унижение для европейцев. Вот если бы в Пекин приехал Путин — другой разговор», — написал французский журналист Алексис Пулин под размещенным в своем Twitter фото. «Фотофакт: Макрон и фон дер Ляйен пытаются докричаться до Си Цзиньпина, чтобы он прекратил общаться с Путиным», — поддержал один из пользователей. Французский подписчик с ником Мелчи отметил, что проще и дешевле было бы провести видеоконференцию. «С таким же успехом могли бы провести видеоконференцию. Зря только потратили деньги на авиаперелет», — написал он в комментариях к фото. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дом народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином, передает RT. В ходе встречи ему не удалось изменить позицию главы КНР в отношении России. Авторы издания Politico уточнили, что китайский лидер не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции в отношении конфликта РФ и Украины после диалога с французским президентом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фото, размещенное в Twitter со встречи Макрона и Си Цзиньпина в Пекине, вызвало насмешки со стороны пользователей соцсети. Во время диалога политики сидели за круглым столом на очень большом расстоянии, что бросилось в глаза подписчикам, так на недавней встрече с Владимиром Путиным президент КНР сидел от него на очень близком расстоянии. «Двойное унижение для европейцев. Вот если бы в Пекин приехал Путин — другой разговор», — написал французский журналист Алексис Пулин под размещенным в своем Twitter фото. «Фотофакт: Макрон и фон дер Ляйен пытаются докричаться до Си Цзиньпина, чтобы он прекратил общаться с Путиным», — поддержал один из пользователей. Французский подписчик с ником Мелчи отметил, что проще и дешевле было бы провести видеоконференцию. «С таким же успехом могли бы провести видеоконференцию. Зря только потратили деньги на авиаперелет», — написал он в комментариях к фото. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дом народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином, передает RT. В ходе встречи ему не удалось изменить позицию главы КНР в отношении России. Авторы издания Politico уточнили, что китайский лидер не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции в отношении конфликта РФ и Украины после диалога с французским президентом.