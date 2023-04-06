Глава МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков прилетел в Салехард на закрытие межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика — 2023». По информации telegram-канала «Пул89» в аэропорту главу ведомства встречал губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Дмитрий Артюхов встретил министра МЧС России Александра Куренкова. Уже завтра на Ямале состоится финал грандиозных учений «Безопасная Арктика», — говорится в сообщении telegram-канала. На встрече также присутствовал глава регионального управления МЧС, полковник Олег Гилев.
Ранее URA.RU сообщало, что весной 2023 года на Ямале будут проведены опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика-2023». На мероприятиях планируется испытание новейших образцов спецтехники и слаживание между ведомствами в условиях ЧС. Основной площадкой для отработки практических действий учений станет поселок Сабетта.
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