Губернатор Артюхов встретил в аэропорту главу МЧС. Видео

Глава МЧС Куренков прибыл в ЯНАО на закрытие масштабных учений

07 апреля 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

Артюхов встретил Куренкова в аэропорту Салехарда Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков прилетел в Салехард на закрытие межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика — 2023». По информации telegram-канала «Пул89» в аэропорту главу ведомства встречал губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Дмитрий Артюхов встретил министра МЧС России Александра Куренкова. Уже завтра на Ямале состоится финал грандиозных учений «Безопасная Арктика», — говорится в сообщении telegram-канала. На встрече также присутствовал глава регионального управления МЧС, полковник Олег Гилев. Ранее URA.RU сообщало, что весной 2023 года на Ямале будут проведены опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика-2023». На мероприятиях планируется испытание новейших образцов спецтехники и слаживание между ведомствами в условиях ЧС. Основной площадкой для отработки практических действий учений станет поселок Сабетта.

Глава МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков прилетел в Салехард на закрытие межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика — 2023». По информации telegram-канала «Пул89» в аэропорту главу ведомства встречал губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Дмитрий Артюхов встретил министра МЧС России Александра Куренкова. Уже завтра на Ямале состоится финал грандиозных учений «Безопасная Арктика», — говорится в сообщении telegram-канала. На встрече также присутствовал глава регионального управления МЧС, полковник Олег Гилев. Ранее URA.RU сообщало, что весной 2023 года на Ямале будут проведены опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика-2023». На мероприятиях планируется испытание новейших образцов спецтехники и слаживание между ведомствами в условиях ЧС. Основной площадкой для отработки практических действий учений станет поселок Сабетта.