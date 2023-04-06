Компания Utair отменила рейс из Тюмени в Уфу

07 апреля 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Самолет так и не вылетит из Тюмени Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вылет 7 апреля самолета авиакомпании UTair, следующего из Тюмени в Уфу, был отменен. Информация об этом размещена на официальном сайте авиакомпании. «Рейс UT 125 Тюмень — Уфа был отменен. Вылет по расписанию планировался в 15:50. Время посадки было в 17:15», — написано на сайте. Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее писали, что 6 апреля вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Ташкент задержан на пять часов. Время вылета по расписанию — 11:30, расчетное время вылета — 16:30.

Вылет 7 апреля самолета авиакомпании UTair, следующего из Тюмени в Уфу, был отменен. Информация об этом размещена на официальном сайте авиакомпании. «Рейс UT 125 Тюмень — Уфа был отменен. Вылет по расписанию планировался в 15:50. Время посадки было в 17:15», — написано на сайте. Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее писали, что 6 апреля вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Ташкент задержан на пять часов. Время вылета по расписанию — 11:30, расчетное время вылета — 16:30.