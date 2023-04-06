06 апреля 2023
05 апреля 2023

Компания Utair отменила рейс из Тюмени в Уфу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты на пероне, самолеты, аэропорт внуково
Самолет так и не вылетит из Тюмени Фото:

Вылет 7 апреля самолета авиакомпании UTair, следующего из Тюмени в Уфу, был отменен. Информация об этом размещена на официальном сайте авиакомпании.

«Рейс UT 125 Тюмень — Уфа был отменен. Вылет по расписанию планировался в 15:50. Время посадки было в 17:15», — написано на сайте.

Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Ранее писали, что 6 апреля вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Ташкент задержан на пять часов. Время вылета по расписанию — 11:30, расчетное время вылета — 16:30.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Вылет 7 апреля самолета авиакомпании UTair, следующего из Тюмени в Уфу, был отменен. Информация об этом размещена на официальном сайте авиакомпании. «Рейс UT 125 Тюмень — Уфа был отменен. Вылет по расписанию планировался в 15:50. Время посадки было в 17:15», — написано на сайте. Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее писали, что 6 апреля вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Ташкент задержан на пять часов. Время вылета по расписанию — 11:30, расчетное время вылета — 16:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...