Компания Utair отменила рейс из Тюмени в Уфу

Самолет так и не вылетит из Тюмени
Вылет 7 апреля самолета авиакомпании UTair, следующего из Тюмени в Уфу, был отменен. Информация об этом размещена на официальном сайте авиакомпании.
«Рейс UT 125 Тюмень — Уфа был отменен. Вылет по расписанию планировался в 15:50. Время посадки было в 17:15», — написано на сайте.
Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
Ранее писали, что 6 апреля вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Ташкент задержан на пять часов. Время вылета по расписанию — 11:30, расчетное время вылета — 16:30.
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