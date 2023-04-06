Французский политик Филиппо: Макрон не понимает, что его унизили в Китае

Прием президента Франции Эммануэля Макрона в Китае показывает, что к нему относятся не серьезно. Об этом заявил бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он с иронией отметил, что во время деловой встречи Макрон сидел на большом расстоянии от председателя КНР Си Цзиньпина.
«После трехкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?» — написал политик в Twitter. Он отметил, что Си Цзиньпин.
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Дом народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином. В ходе встречи ему не удалось изменить позицию главы КНР в отношении России. Фото Макрона и Си в Пекине с этой деловой встречи, размещенное в Twitter, вызвало насмешки со стороны пользователей соцсети. Во время диалога политики сидели за круглым столом на очень большом расстоянии, что бросилось в глаза подписчикам.
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