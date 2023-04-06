06 апреля 2023

В Китае заявили, что Макрон не сможет лишить Путина «самого близкого друга»

South China Morning Post: Макрону не удастся разрушить дружбу Си Цзиньпина и Путина
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Франция не сможет испортить союз Владимира Путина и Си Цзиньпина Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет разорвать отношения председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Об этом заявил аналитик института LSE IDEAS при Лондонской школе экономики Эндрю Хаммонд в материале для китайского СМИ. Он считает, что экономическое сотрудничество между Россией и Китаем только углубляется.

«Одна из причин, почему Си вряд ли решительно порвет с Путиным, заключается не только в их потеплевших политических связях, но и в углубляющемся двустороннем экономическом сотрудничестве», — сообщил Эндрю Хаммонд в своем материале для китайской газеты South China Morning Post. Он отметил, что эти отношения сейчас особенно важны для Китая, так как взаимодействие с США ухудшается.

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Си Цзиньпин и Владимир Путин развивают сотрудничество между своими странами уже много лет. В 2018 году Си высоко оценил стратегическое партнерство с Москвой, а также назвал Путина «самым лучшим и самым близким другом», отмечает Хаммонд.

Ранее Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершили дипломатический визит в Китай, где встретились с председателем КНР. В ходе встречи Макрон не смог заставить китайского лидера поменять свою позицию по вопросу украинского конфликта, передает издание Pravda.ru.

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Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет разорвать отношения председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Об этом заявил аналитик института LSE IDEAS при Лондонской школе экономики Эндрю Хаммонд в материале для китайского СМИ. Он считает, что экономическое сотрудничество между Россией и Китаем только углубляется. «Одна из причин, почему Си вряд ли решительно порвет с Путиным, заключается не только в их потеплевших политических связях, но и в углубляющемся двустороннем экономическом сотрудничестве», — сообщил Эндрю Хаммонд в своем материале для китайской газеты South China Morning Post. Он отметил, что эти отношения сейчас особенно важны для Китая, так как взаимодействие с США ухудшается. Си Цзиньпин и Владимир Путин развивают сотрудничество между своими странами уже много лет. В 2018 году Си высоко оценил стратегическое партнерство с Москвой, а также назвал Путина «самым лучшим и самым близким другом», отмечает Хаммонд. Ранее Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершили дипломатический визит в Китай, где встретились с председателем КНР. В ходе встречи Макрон не смог заставить китайского лидера поменять свою позицию по вопросу украинского конфликта, передает издание Pravda.ru.
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