Politico: Макрон не смог отвернуть Си Цзиньпина от России 06 апреля 2023 в 18:33 Размер текста - 17 + Си Цзиньпин не изменил свое отношение к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось изменить позицию главы КНР Си Цзиньпина в отношении России. Об этом написали в издании Politico. «Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции в отношении конфликта России и Украины после переговоров в четверг с Эммануэлем Макроном», — написали в издании . В материале уточнили, что в ходе разговора Си заявил, что у каждой стороны конфликта есть свои «разумные проблемы безопасности». Ранее стало известно о встрече президента Франции и главы Китая. В ходе беседы, Макрон призывал Си «надавить» на российскую сторону, пишет «Царьград». Также французский лидер попросил главу КНР «образумить» Россию, передает « MK.RU ». Си Цзиньпин же призвал как можно скорее начать переговоры России и Украины. Позже он заявил, что готов позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, когда придет время. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось изменить позицию главы КНР Си Цзиньпина в отношении России. Об этом написали в издании Politico. «Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции в отношении конфликта России и Украины после переговоров в четверг с Эммануэлем Макроном», — написали в издании. В материале уточнили, что в ходе разговора Си заявил, что у каждой стороны конфликта есть свои «разумные проблемы безопасности». Ранее стало известно о встрече президента Франции и главы Китая. В ходе беседы, Макрон призывал Си «надавить» на российскую сторону, пишет «Царьград». Также французский лидер попросил главу КНР «образумить» Россию, передает «MK.RU». Си Цзиньпин же призвал как можно скорее начать переговоры России и Украины. Позже он заявил, что готов позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, когда придет время. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям