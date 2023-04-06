Участника СВО из ЯНАО посмертно наградили орденом Мужества

Артем Пугурчин представлен к ордену Мужества посмертно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителя Шурышкарского района ЯНАО Артема Пугурчина, который погиб в зоне спецоперации, посмертно наградили орденом Мужества. Награду передали матери и близким бойца, сообщили глава района Олег Попов.

«За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, наш земляк Артем Пугурчин представлен к ордену Мужества посмертно. Артем был храбрым солдатом и надежным товарищем», — написал он.

Ранее сообщалось, что Артем Пугурчин погиб в возрасте 21 года. Он служил по контракту.

Спецоперация на территориях Украины началась год назад — 24 февраля. Как сообщил глава государства Владимир Путин, основная цель — защитить мирное население Донбасса, которое ВСУ обстреливают девятый год.