06 апреля 2023
05 апреля 2023

Участника СВО из ЯНАО посмертно наградили орденом Мужества

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Артем Пугурчин представлен к ордену Мужества посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителя Шурышкарского района ЯНАО Артема Пугурчина, который погиб в зоне спецоперации, посмертно наградили орденом Мужества. Награду передали матери и близким бойца, сообщили глава района Олег Попов.

«За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, наш земляк Артем Пугурчин представлен к ордену Мужества посмертно. Артем был храбрым солдатом и надежным товарищем», — написал он.

Ранее сообщалось, что Артем Пугурчин погиб в возрасте 21 года. Он служил по контракту.

Спецоперация на территориях Украины началась год назад — 24 февраля. Как сообщил глава государства Владимир Путин, основная цель — защитить мирное население Донбасса, которое ВСУ обстреливают девятый год.

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Жителя Шурышкарского района ЯНАО Артема Пугурчина, который погиб в зоне спецоперации, посмертно наградили орденом Мужества. Награду передали матери и близким бойца, сообщили глава района Олег Попов. «За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, наш земляк Артем Пугурчин представлен к ордену Мужества посмертно. Артем был храбрым солдатом и надежным товарищем», — написал он. Ранее сообщалось, что Артем Пугурчин погиб в возрасте 21 года. Он служил по контракту. Спецоперация на территориях Украины началась год назад — 24 февраля. Как сообщил глава государства Владимир Путин, основная цель — защитить мирное население Донбасса, которое ВСУ обстреливают девятый год.
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