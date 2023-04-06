06 апреля 2023

Курганец посадил сожительницу на плиту и получил срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, электрическая плита
Женщина получила ожоги из-за того, что сожитель посадил ее на горячую плиту Фото:

Житель Притобольного муниципального округа (Курганская область) посадил сожительницу на горячую плиту, за что попал под уголовное дело и получил срок. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

«В судебном заседании установлено, что житель села Ялым Притобольного района с целью причинения телесных повреждений поместил свою сожительницу на горячую плиту печи. Тем самым мужчина причинил потерпевшей физическую боль», — указано на сайте ведомства.

Как сообщают представители прокуратуры, женщина получила ожоги второй и третьей степени. Суд приговорил жителя Притобольного округа к лишению свободы на два года условно. Ему также назначили испытательный срок на один год. Приговор суда вступил в силу.

Ранее URA.RU писало, что курганец получил срок за то, что съел протокол допроса. Мужчину признали виновным в препятствии расследованию.

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Житель Притобольного муниципального округа (Курганская область) посадил сожительницу на горячую плиту, за что попал под уголовное дело и получил срок. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. «В судебном заседании установлено, что житель села Ялым Притобольного района с целью причинения телесных повреждений поместил свою сожительницу на горячую плиту печи. Тем самым мужчина причинил потерпевшей физическую боль», — указано на сайте ведомства. Как сообщают представители прокуратуры, женщина получила ожоги второй и третьей степени. Суд приговорил жителя Притобольного округа к лишению свободы на два года условно. Ему также назначили испытательный срок на один год. Приговор суда вступил в силу. Ранее URA.RU писало, что курганец получил срок за то, что съел протокол допроса. Мужчину признали виновным в препятствии расследованию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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