Курганец посадил сожительницу на плиту и получил срок

07 апреля 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Женщина получила ожоги из-за того, что сожитель посадил ее на горячую плиту Фото: Наталия Вершинина © URA.RU Житель Притобольного муниципального округа (Курганская область) посадил сожительницу на горячую плиту, за что попал под уголовное дело и получил срок. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. «В судебном заседании установлено, что житель села Ялым Притобольного района с целью причинения телесных повреждений поместил свою сожительницу на горячую плиту печи. Тем самым мужчина причинил потерпевшей физическую боль», — указано на сайте ведомства. Как сообщают представители прокуратуры, женщина получила ожоги второй и третьей степени. Суд приговорил жителя Притобольного округа к лишению свободы на два года условно. Ему также назначили испытательный срок на один год. Приговор суда вступил в силу. Ранее URA.RU писало, что курганец получил срок за то, что съел протокол допроса. Мужчину признали виновным в препятствии расследованию.

Житель Притобольного муниципального округа (Курганская область) посадил сожительницу на горячую плиту, за что попал под уголовное дело и получил срок. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. «В судебном заседании установлено, что житель села Ялым Притобольного района с целью причинения телесных повреждений поместил свою сожительницу на горячую плиту печи. Тем самым мужчина причинил потерпевшей физическую боль», — указано на сайте ведомства. Как сообщают представители прокуратуры, женщина получила ожоги второй и третьей степени. Суд приговорил жителя Притобольного округа к лишению свободы на два года условно. Ему также назначили испытательный срок на один год. Приговор суда вступил в силу. Ранее URA.RU писало, что курганец получил срок за то, что съел протокол допроса. Мужчину признали виновным в препятствии расследованию.