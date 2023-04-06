Курганец посадил сожительницу на плиту и получил срок

Житель Притобольного муниципального округа (Курганская область) посадил сожительницу на горячую плиту, за что попал под уголовное дело и получил срок. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.
«В судебном заседании установлено, что житель села Ялым Притобольного района с целью причинения телесных повреждений поместил свою сожительницу на горячую плиту печи. Тем самым мужчина причинил потерпевшей физическую боль», — указано на сайте ведомства.
Как сообщают представители прокуратуры, женщина получила ожоги второй и третьей степени. Суд приговорил жителя Притобольного округа к лишению свободы на два года условно. Ему также назначили испытательный срок на один год. Приговор суда вступил в силу.
Ранее URA.RU писало, что курганец получил срок за то, что съел протокол допроса. Мужчину признали виновным в препятствии расследованию.
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