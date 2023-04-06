06 апреля 2023

Соратница Шумкова ищет новых чиновников в правительство

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
Оксана Куташи рассказал о конкурсе «Губернаторский резерв» (архивное фото) Фото:

Руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи объявила кадровый конкурс на места в правительстве региона. Об этом соратница Шумкова сообщает в своем telegram-канале.

«Для тех, кто готов не ждать изменений к лучшему, а становиться их драйвером, меняя облик региона и повышая свои компетенции, объявлен кадровый конкурс „Губернаторский резерв“. Победители конкурса будут в первую очередь рассматриваться в качестве кандидатов на посты в органах власти и местного самоуправления», — указано в посте Куташи.

Победители также будут рассматриваться как кандидаты на должности руководителей государственных и муниципальных учреждений. Лауреаты конкурса получат возможность пройти обучение. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 26 апреля на сайте проекта. Куташи заявила, что отбор победителей будет строгим.

Ранее URA.RU писало, что Оксана Куташи придумала способ бороться с опозданиями подчиненных. В правительстве Курганской области ввели Face ID.

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Руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи объявила кадровый конкурс на места в правительстве региона. Об этом соратница Шумкова сообщает в своем telegram-канале. «Для тех, кто готов не ждать изменений к лучшему, а становиться их драйвером, меняя облик региона и повышая свои компетенции, объявлен кадровый конкурс „Губернаторский резерв“. Победители конкурса будут в первую очередь рассматриваться в качестве кандидатов на посты в органах власти и местного самоуправления», — указано в посте Куташи. Победители также будут рассматриваться как кандидаты на должности руководителей государственных и муниципальных учреждений. Лауреаты конкурса получат возможность пройти обучение. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 26 апреля на сайте проекта. Куташи заявила, что отбор победителей будет строгим. Ранее URA.RU писало, что Оксана Куташи придумала способ бороться с опозданиями подчиненных. В правительстве Курганской области ввели Face ID.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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