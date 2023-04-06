Соратница Шумкова ищет новых чиновников в правительство

07 апреля 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Оксана Куташи рассказал о конкурсе «Губернаторский резерв» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи объявила кадровый конкурс на места в правительстве региона. Об этом соратница Шумкова сообщает в своем telegram-канале. «Для тех, кто готов не ждать изменений к лучшему, а становиться их драйвером, меняя облик региона и повышая свои компетенции, объявлен кадровый конкурс „Губернаторский резерв“. Победители конкурса будут в первую очередь рассматриваться в качестве кандидатов на посты в органах власти и местного самоуправления», — указано в посте Куташи. Победители также будут рассматриваться как кандидаты на должности руководителей государственных и муниципальных учреждений. Лауреаты конкурса получат возможность пройти обучение. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 26 апреля на сайте проекта. Куташи заявила, что отбор победителей будет строгим. Ранее URA.RU писало, что Оксана Куташи придумала способ бороться с опозданиями подчиненных. В правительстве Курганской области ввели Face ID.

Руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи объявила кадровый конкурс на места в правительстве региона. Об этом соратница Шумкова сообщает в своем telegram-канале. «Для тех, кто готов не ждать изменений к лучшему, а становиться их драйвером, меняя облик региона и повышая свои компетенции, объявлен кадровый конкурс „Губернаторский резерв“. Победители конкурса будут в первую очередь рассматриваться в качестве кандидатов на посты в органах власти и местного самоуправления», — указано в посте Куташи. Победители также будут рассматриваться как кандидаты на должности руководителей государственных и муниципальных учреждений. Лауреаты конкурса получат возможность пройти обучение. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 26 апреля на сайте проекта. Куташи заявила, что отбор победителей будет строгим. Ранее URA.RU писало, что Оксана Куташи придумала способ бороться с опозданиями подчиненных. В правительстве Курганской области ввели Face ID.