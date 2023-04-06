В Пермском крае неплательщика алиментов помогла разыскать его жена

На приеме у приставов выяснилось, что женщина вышла замуж за злостного неплательщика алиментов Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Пермского края помогла приставам разыскать злостного неплательщика алиментов. Женщина пришла на прием к сотруднику ведомства, который в ходе уточнения личных данных установил, что она недавно вышла замуж за должника. Мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов в пользу двух своих сыновей от разных матерей.

«Вызовы на прием игнорировал, алиментщика собирались объявить в розыск. В ходе работы по другому производству судебный пристав пытался выяснить, почему банк вернул платеж в пользу взыскательницы. Когда женщина пришла на прием, то оказалось, что не так давно она вышла замуж и сменила фамилию. Было установлено, что ее избранником стал родитель, которого пытались найти правоохранители», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

Постоянное место жительства должника выяснили. Судебные приставы готовят документы, чтобы привлечь его к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание детей. Сумма долга составляет около полумиллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что судебные приставы Перми разыскали злостную неплательщицу кредитов. Для этого сотрудники надзорного ведомства записались к женщине на массаж.