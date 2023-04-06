Губернатор Шумков призвал жаловаться на недобросовестных бизнесменов

07 апреля 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Шумков назвал причины проблем со строительно-ремонтными работа в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал местных жителей жаловаться на недобросовестных ремонтников. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «По всем таким случаям заказчик, как правило, это ваш муниципалитет, обязан заставлять подрядную организацию исправлять все в рамках гарантийного срока. Либо переделывать это самостоятельно, предъявляя все допрасходы через суд. По подобным нарушениям официально и настойчиво рекомендуйте исправить их в кратчайшие сроки», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Как пишет губернатор, весной все недостатки строительно-ремонтных работ видны особенно. По опыту Шумкова, большая часть возникших проблем связана с низким уровнем профессионализма проектировщиков, подрядчиков и заказчиков. «Отсюда появляются криво положенная либо изначально поврежденная плитка, вздутый линолеум и отпавшая краска в школах, больницах и детских садах», — пояснил глава региона. Если нарушения не устраняются после жалоб подрядчикам или органам местной власти, Шумков рекомендует обратиться в правительство Курганской области. Ранее URA.RU писало, что Шумков раскритиковал власти Кургана за срыв строительства самой большой школы. Глава региона также сообщил, что на данный момент на объекте возводится четвертый этаж. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал местных жителей жаловаться на недобросовестных ремонтников. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «По всем таким случаям заказчик, как правило, это ваш муниципалитет, обязан заставлять подрядную организацию исправлять все в рамках гарантийного срока. Либо переделывать это самостоятельно, предъявляя все допрасходы через суд. По подобным нарушениям официально и настойчиво рекомендуйте исправить их в кратчайшие сроки», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Как пишет губернатор, весной все недостатки строительно-ремонтных работ видны особенно. По опыту Шумкова, большая часть возникших проблем связана с низким уровнем профессионализма проектировщиков, подрядчиков и заказчиков. «Отсюда появляются криво положенная либо изначально поврежденная плитка, вздутый линолеум и отпавшая краска в школах, больницах и детских садах», — пояснил глава региона. Если нарушения не устраняются после жалоб подрядчикам или органам местной власти, Шумков рекомендует обратиться в правительство Курганской области. Ранее URA.RU писало, что Шумков раскритиковал власти Кургана за срыв строительства самой большой школы. Глава региона также сообщил, что на данный момент на объекте возводится четвертый этаж.