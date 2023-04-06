В рейтинг самых востребованных специализаций на заводах Свердловской области вошли менеджеры по продажам, токари, фрезеровщики, инженеры-конструкторы и слесари. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.
В список попали вакансии компаний из отраслей «Металлургия, металлообработка», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Тяжелое машиностроение», «Химическое производство, удобрения» и «Электроника, приборостроение». «Чаще всего компании из таких отраслей ищут менеджеров по продажам (7,4% вакансий), токарей и фрезеровщиков (6,5%), инженеров-конструкторов (5,2%), слесарей (4,6%) и технологов (3,7%)», — сказано в сообщении.
Средняя зарплата на таких позициях варьируется от 45 тысяч до 91 тысячи рублей. Самую большую заработную плату предлагают компании из отрасли «Тяжелое машиностроение» (в среднем 80 тысяч рублей). Самую низкую — предприятия электроники и приборостроения (в среднем 57 тысяч рублей).
Ранее URA.RU писало, что на фоне серьезного дефицита кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса Свердловской области чиновники придумали, как набрать нужное количество сотрудников на предприятия. За 2023—2024 года в регионе планируется набрать порядка 8,7 тысячи специалистов.
Свердловчанам раскрыли самые востребованные специальности на заводах
Инфографика: пресс-служба hh.ru
Самую высокую зарплату на свердловских заводах предлагают предприятия тяжелого машиностроения
В рейтинг самых востребованных специализаций на заводах Свердловской области вошли менеджеры по продажам, токари, фрезеровщики, инженеры-конструкторы и слесари. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. В список попали вакансии компаний из отраслей «Металлургия, металлообработка», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Тяжелое машиностроение», «Химическое производство, удобрения» и «Электроника, приборостроение». «Чаще всего компании из таких отраслей ищут менеджеров по продажам (7,4% вакансий), токарей и фрезеровщиков (6,5%), инженеров-конструкторов (5,2%), слесарей (4,6%) и технологов (3,7%)», — сказано в сообщении. Средняя зарплата на таких позициях варьируется от 45 тысяч до 91 тысячи рублей. Самую большую заработную плату предлагают компании из отрасли «Тяжелое машиностроение» (в среднем 80 тысяч рублей). Самую низкую — предприятия электроники и приборостроения (в среднем 57 тысяч рублей). Ранее URA.RU писало, что на фоне серьезного дефицита кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса Свердловской области чиновники придумали, как набрать нужное количество сотрудников на предприятия. За 2023—2024 года в регионе планируется набрать порядка 8,7 тысячи специалистов.