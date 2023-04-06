06 апреля 2023

Свердловчанам раскрыли самые востребованные кадры на заводах. Инфографика

В топ востребованных специальностей на заводах Свердловской области вошли токари, слесари и менеджеры по продажам
© Служба новостей «URA.RU»
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Уралхиммаш. Екатеринбург, металлургия, завод, рабочая профессия, цех, рабочий на заводе, работник завода
Самую высокую зарплату на заводах Свердловской области предлагают в сфере «Тяжелое машиностроение» Фото:

В рейтинг самых востребованных специализаций на заводах Свердловской области вошли менеджеры по продажам, токари, фрезеровщики, инженеры-конструкторы и слесари. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.

В список попали вакансии компаний из отраслей «Металлургия, металлообработка», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Тяжелое машиностроение», «Химическое производство, удобрения» и «Электроника, приборостроение». «Чаще всего компании из таких отраслей ищут менеджеров по продажам (7,4% вакансий), токарей и фрезеровщиков (6,5%), инженеров-конструкторов (5,2%), слесарей (4,6%) и технологов (3,7%)», — сказано в сообщении.

Средняя зарплата на таких позициях варьируется от 45 тысяч до 91 тысячи рублей. Самую большую заработную плату предлагают компании из отрасли «Тяжелое машиностроение» (в среднем 80 тысяч рублей). Самую низкую — предприятия электроники и приборостроения (в среднем 57 тысяч рублей).

Ранее URA.RU писало, что на фоне серьезного дефицита кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса Свердловской области чиновники придумали, как набрать нужное количество сотрудников на предприятия. За 2023—2024 года в регионе планируется набрать порядка 8,7 тысячи специалистов.

Свердловчанам раскрыли самые востребованные специальности на заводах
Свердловчанам раскрыли самые востребованные специальности на заводах
Самую высокую зарплату на свердловских заводах предлагают предприятия тяжелого машиностроения
Самую высокую зарплату на свердловских заводах предлагают предприятия тяжелого машиностроения

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В рейтинг самых востребованных специализаций на заводах Свердловской области вошли менеджеры по продажам, токари, фрезеровщики, инженеры-конструкторы и слесари. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. В список попали вакансии компаний из отраслей «Металлургия, металлообработка», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Тяжелое машиностроение», «Химическое производство, удобрения» и «Электроника, приборостроение». «Чаще всего компании из таких отраслей ищут менеджеров по продажам (7,4% вакансий), токарей и фрезеровщиков (6,5%), инженеров-конструкторов (5,2%), слесарей (4,6%) и технологов (3,7%)», — сказано в сообщении. Средняя зарплата на таких позициях варьируется от 45 тысяч до 91 тысячи рублей. Самую большую заработную плату предлагают компании из отрасли «Тяжелое машиностроение» (в среднем 80 тысяч рублей). Самую низкую — предприятия электроники и приборостроения (в среднем 57 тысяч рублей). Ранее URA.RU писало, что на фоне серьезного дефицита кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса Свердловской области чиновники придумали, как набрать нужное количество сотрудников на предприятия. За 2023—2024 года в регионе планируется набрать порядка 8,7 тысячи специалистов.
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