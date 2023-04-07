В Херсоне задержали украинского агента, который помогал бить по ВС РФ 07 апреля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 + Агент с помощником передавали данные о местоположении войск РФ, сообщили в ФСБ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Агент Украины с помощником были задержаны за шпионаж в Херсонской области. Они передавали Украине информацию о численности и местоположении российских войск в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ. «ФСБ России задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Агенты отправляли данные с координатами через мессенджеры. ВСУ, получив данные, корректировали артиллерийский огонь. Двум агентам грозит 20 лет лишения свободы. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина будет наступать на Запорожскую область согласно плану, который разработан на Западе, сообщает телеканал 360. Наступление ВСУ будет развиваться в направлении Бердянска и Мелитополя, рассказал корреспондент URA.RU. Агент Украины с помощником были задержаны за шпионаж в Херсонской области. Они передавали Украине информацию о численности и местоположении российских войск в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ. «ФСБ России задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Агенты отправляли данные с координатами через мессенджеры. ВСУ, получив данные, корректировали артиллерийский огонь. Двум агентам грозит 20 лет лишения свободы. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина будет наступать на Запорожскую область согласно плану, который разработан на Западе, сообщает телеканал 360. Наступление ВСУ будет развиваться в направлении Бердянска и Мелитополя, рассказал корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям