Блинкен назвал сроки контрнаступления Украины

Наступление Украины на Россию начнется в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Первая цель партнеров Киева — сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть территории, в том числе путем контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели», — заявил Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France. Он также отметил, что украинские партнеры будут стремиться укрепить долгосрочный потенциал страны.
Ранее о сроках контрнаступления Украины заявила постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. Она также сообщила, что активные действия ВСУ должны начаться в ближайшие недели, передает телеканал 360.
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Наступление Украины на Россию начнется в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Первая цель партнеров Киева — сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть территории, в том числе путем контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели», — заявил Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France. Он также отметил, что украинские партнеры будут стремиться укрепить долгосрочный потенциал страны. Ранее о сроках контрнаступления Украины заявила постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. Она также сообщила, что активные действия ВСУ должны начаться в ближайшие недели, передает телеканал 360.