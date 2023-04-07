Блинкен назвал сроки контрнаступления Украины

Госсекретарь США Блинкен: наступление Украины ожидается в ближайшие недели

07 апреля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен рассказал, что контрнаступление Украины ожидается в ближайшие недели Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление Украины на Россию начнется в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Первая цель партнеров Киева — сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть территории, в том числе путем контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели», — заявил Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France. Он также отметил, что украинские партнеры будут стремиться укрепить долгосрочный потенциал страны. Ранее о сроках контрнаступления Украины заявила постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. Она также сообщила, что активные действия ВСУ должны начаться в ближайшие недели, передает телеканал 360.

Наступление Украины на Россию начнется в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Первая цель партнеров Киева — сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть территории, в том числе путем контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели», — заявил Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France. Он также отметил, что украинские партнеры будут стремиться укрепить долгосрочный потенциал страны. Ранее о сроках контрнаступления Украины заявила постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. Она также сообщила, что активные действия ВСУ должны начаться в ближайшие недели, передает телеканал 360.