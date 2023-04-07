Блинкен назвал сроки контрнаступления Украины

Госсекретарь США Блинкен: наступление Украины ожидается в ближайшие недели
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Президент США. stock, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен рассказал, что контрнаступление Украины ожидается в ближайшие недели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление Украины на Россию начнется в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Первая цель партнеров Киева — сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть территории, в том числе путем контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели», — заявил Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France. Он также отметил, что украинские партнеры будут стремиться укрепить долгосрочный потенциал страны.

Ранее о сроках контрнаступления Украины заявила постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. Она также сообщила, что активные действия ВСУ должны начаться в ближайшие недели, передает телеканал 360.

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Наступление Украины на Россию начнется в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Первая цель партнеров Киева — сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть территории, в том числе путем контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели», — заявил Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France. Он также отметил, что украинские партнеры будут стремиться укрепить долгосрочный потенциал страны. Ранее о сроках контрнаступления Украины заявила постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. Она также сообщила, что активные действия ВСУ должны начаться в ближайшие недели, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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