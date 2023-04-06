В ЯНАО раскрыли самые дефицитные профессии в нефтегазовой отрасли

Нефтегазовой отрасли ЯНАО не хватает слесарей, машинистов и водителей

Средний диапазон зарплат в вакансиях нефтегазовой и добывающей сферы варьируется от 97 026 до 172 414 рублей Фото: media.gazprom-neft.ru

Самыми востребованным специальностями в нефтегазовой отрасли в ЯНАО стали слесари, машинисты, водители, технологи и начальники смены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.

«Чаще всего компании из отраслей „Нефть и газ“ и „Добыча сырья“ ищут слесарей (5,2% вакансий), машинистов (5,1%), водителей (2,6%), технологов (2,4%) и начальников смены (1,3%). Средний диапазон зарплат в вакансиях нефтегазовой и добывающей сферы варьируется от 97 026 до 172 414 рублей», — говорится в сообщении.

По информации аналитиков, в настоящий момент в ЯНАО на рынке труда открыто более 700 вакансий. За первый квартал текущего года количество активных работодателей в этой сфере достигло 10.

Ранее специалисты службы hh.ru сообщали о самых дефицитных медицинских профессиях в ЯНАО. В их число вошли офтальмологи и инфекционисты.