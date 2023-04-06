06 апреля 2023

Свердловчанин, который пытался украсть чужого ребенка, перепутал его со своим

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр реабилитации Надежда. Тюмень, детская коляска
Мужчина пытался достать ребенка из коляски в магазине Фото:

Житель Качканара (Свердловская область), который, по словам очевидцев, пытался украсть чужого ребенка из коляски, перепутал его со своим из-за проблем с алкоголем. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Задержанному померещилось, что в коляске находится его родной ребенок, а после того, как он увидел лицо другого малыша, спешно удалился», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что ребенок не пострадал.

Сам мужчина проходит лечение в местной больнице. Предположительно, он ошибся именно из-за проблем с алкоголем.

Об инциденте сообщали очевидцы в соцсетях. Мужчина зашел в магазин, пнул женщину-продавца по животу и пытался забрать чужого ребенка из коляски. Его успели остановить, задержали и выяснили, что ранее мужчина уже был судим за мелкие кражи. Возбуждено уголовное дело о побоях.

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Житель Качканара (Свердловская область), который, по словам очевидцев, пытался украсть чужого ребенка из коляски, перепутал его со своим из-за проблем с алкоголем. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Задержанному померещилось, что в коляске находится его родной ребенок, а после того, как он увидел лицо другого малыша, спешно удалился», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что ребенок не пострадал. Сам мужчина проходит лечение в местной больнице. Предположительно, он ошибся именно из-за проблем с алкоголем. Об инциденте сообщали очевидцы в соцсетях. Мужчина зашел в магазин, пнул женщину-продавца по животу и пытался забрать чужого ребенка из коляски. Его успели остановить, задержали и выяснили, что ранее мужчина уже был судим за мелкие кражи. Возбуждено уголовное дело о побоях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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