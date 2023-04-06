Свердловчанин, который пытался украсть чужого ребенка, перепутал его со своим 07 апреля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 + Мужчина пытался достать ребенка из коляски в магазине Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Качканара (Свердловская область), который, по словам очевидцев, пытался украсть чужого ребенка из коляски, перепутал его со своим из-за проблем с алкоголем. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Задержанному померещилось, что в коляске находится его родной ребенок, а после того, как он увидел лицо другого малыша, спешно удалился», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что ребенок не пострадал. Сам мужчина проходит лечение в местной больнице. Предположительно, он ошибся именно из-за проблем с алкоголем. Об инциденте сообщали очевидцы в соцсетях. Мужчина зашел в магазин, пнул женщину-продавца по животу и пытался забрать чужого ребенка из коляски. Его успели остановить, задержали и выяснили, что ранее мужчина уже был судим за мелкие кражи. Возбуждено уголовное дело о побоях. Житель Качканара (Свердловская область), который, по словам очевидцев, пытался украсть чужого ребенка из коляски, перепутал его со своим из-за проблем с алкоголем. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Задержанному померещилось, что в коляске находится его родной ребенок, а после того, как он увидел лицо другого малыша, спешно удалился», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что ребенок не пострадал. Сам мужчина проходит лечение в местной больнице. Предположительно, он ошибся именно из-за проблем с алкоголем. Об инциденте сообщали очевидцы в соцсетях. Мужчина зашел в магазин, пнул женщину-продавца по животу и пытался забрать чужого ребенка из коляски. Его успели остановить, задержали и выяснили, что ранее мужчина уже был судим за мелкие кражи. Возбуждено уголовное дело о побоях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям