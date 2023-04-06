06 апреля 2023
05 апреля 2023

Тюменский аграрий продал в Казахстан посевной комплекс, находившийся в залоге у банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, поле, посевная, сеялка, сельская местность, посевные работы
Деньги от продажи руководитель агрокомпании использовал для собственных нужд Фото:

Руководитель сельскохозяйственной компании из Ишима Тюменской области продал в Республику Казахстан посевной комплекс, который был приобретен в кредит и не оплачен вовремя. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области.

«Посевной комплекс был приобретен в кредит и взят банком в залог. Кредит длительное время не оплачивался, техника продолжала находиться на территории сельскохозяйственного предприятия. Обвиняемый похитил данный комплекс и продал его через интернет-сайт в Республику Казахстан», — говорится в сообщении.

Известно, что банк обращался в суд из-за просроченной задолженности по кредиту, однако обвиняемый долг так и не оплатил. Против него завели уголовное дело о краже, которое направлено в Ишимский районный суд Тюменской области

Ранее URA.RU рассказало историю рецидивиста, обокравшего тюменских предпринимателей. Мужчина похитил у пострадавших дорогую технику и обувь.

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Руководитель сельскохозяйственной компании из Ишима Тюменской области продал в Республику Казахстан посевной комплекс, который был приобретен в кредит и не оплачен вовремя. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «Посевной комплекс был приобретен в кредит и взят банком в залог. Кредит длительное время не оплачивался, техника продолжала находиться на территории сельскохозяйственного предприятия. Обвиняемый похитил данный комплекс и продал его через интернет-сайт в Республику Казахстан», — говорится в сообщении. Известно, что банк обращался в суд из-за просроченной задолженности по кредиту, однако обвиняемый долг так и не оплатил. Против него завели уголовное дело о краже, которое направлено в Ишимский районный суд Тюменской области Ранее URA.RU рассказало историю рецидивиста, обокравшего тюменских предпринимателей. Мужчина похитил у пострадавших дорогую технику и обувь.
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