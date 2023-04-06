Тюменский аграрий продал в Казахстан посевной комплекс, находившийся в залоге у банка

07 апреля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Деньги от продажи руководитель агрокомпании использовал для собственных нужд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель сельскохозяйственной компании из Ишима Тюменской области продал в Республику Казахстан посевной комплекс, который был приобретен в кредит и не оплачен вовремя. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «Посевной комплекс был приобретен в кредит и взят банком в залог. Кредит длительное время не оплачивался, техника продолжала находиться на территории сельскохозяйственного предприятия. Обвиняемый похитил данный комплекс и продал его через интернет-сайт в Республику Казахстан», — говорится в сообщении. Известно, что банк обращался в суд из-за просроченной задолженности по кредиту, однако обвиняемый долг так и не оплатил. Против него завели уголовное дело о краже, которое направлено в Ишимский районный суд Тюменской области Ранее URA.RU рассказало историю рецидивиста, обокравшего тюменских предпринимателей. Мужчина похитил у пострадавших дорогую технику и обувь.

Руководитель сельскохозяйственной компании из Ишима Тюменской области продал в Республику Казахстан посевной комплекс, который был приобретен в кредит и не оплачен вовремя. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «Посевной комплекс был приобретен в кредит и взят банком в залог. Кредит длительное время не оплачивался, техника продолжала находиться на территории сельскохозяйственного предприятия. Обвиняемый похитил данный комплекс и продал его через интернет-сайт в Республику Казахстан», — говорится в сообщении. Известно, что банк обращался в суд из-за просроченной задолженности по кредиту, однако обвиняемый долг так и не оплатил. Против него завели уголовное дело о краже, которое направлено в Ишимский районный суд Тюменской области Ранее URA.RU рассказало историю рецидивиста, обокравшего тюменских предпринимателей. Мужчина похитил у пострадавших дорогую технику и обувь.