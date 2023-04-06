06 апреля 2023
05 апреля 2023

Тюменец за вечер потратил 700 тысяч, украденные у пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Украденные деньги житель Тюмени потратил на развлечения Фото:

Жителя Тюмени обвиняют в краже 700 тысяч рублей у пенсионера, который копил деньги на свадьбу сына. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

«С заявлением о краже денежных средств обратился пенсионер 1956 года рождения. Заявитель пояснил полицейским, что откладывал деньги на свадьбу сына, и спрятал их в укромном месте на мансардном этаже своего дома, а позже обнаружил пропажу. Сумма ущерба составила 700 000 рублей», — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что деньги украл ранее судимый приятель потерпевшего. Мужчину задержали, он признался в преступлении и рассказал, что обнаружил деньги, когда помогал пенсионеру устанавливать вытяжку. Мужчина присвоил сумму и потратил ее в тот же вечер на развлечения. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Ранее URA.RU рассказало о том, как мужчина украл у знакомого деньги и автомобиль. Угон с кражей произошли в Аромашевском районе Тюменской области.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жителя Тюмени обвиняют в краже 700 тысяч рублей у пенсионера, который копил деньги на свадьбу сына. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба УМВД России по Тюменской области. «С заявлением о краже денежных средств обратился пенсионер 1956 года рождения. Заявитель пояснил полицейским, что откладывал деньги на свадьбу сына, и спрятал их в укромном месте на мансардном этаже своего дома, а позже обнаружил пропажу. Сумма ущерба составила 700 000 рублей», — говорится в сообщении. Полицейские выяснили, что деньги украл ранее судимый приятель потерпевшего. Мужчину задержали, он признался в преступлении и рассказал, что обнаружил деньги, когда помогал пенсионеру устанавливать вытяжку. Мужчина присвоил сумму и потратил ее в тот же вечер на развлечения. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ранее URA.RU рассказало о том, как мужчина украл у знакомого деньги и автомобиль. Угон с кражей произошли в Аромашевском районе Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...