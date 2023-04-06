Тюменец за вечер потратил 700 тысяч, украденные у пенсионера

07 апреля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Украденные деньги житель Тюмени потратил на развлечения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Тюмени обвиняют в краже 700 тысяч рублей у пенсионера, который копил деньги на свадьбу сына. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба УМВД России по Тюменской области. «С заявлением о краже денежных средств обратился пенсионер 1956 года рождения. Заявитель пояснил полицейским, что откладывал деньги на свадьбу сына, и спрятал их в укромном месте на мансардном этаже своего дома, а позже обнаружил пропажу. Сумма ущерба составила 700 000 рублей», — говорится в сообщении. Полицейские выяснили, что деньги украл ранее судимый приятель потерпевшего. Мужчину задержали, он признался в преступлении и рассказал, что обнаружил деньги, когда помогал пенсионеру устанавливать вытяжку. Мужчина присвоил сумму и потратил ее в тот же вечер на развлечения. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ранее URA.RU рассказало о том, как мужчина украл у знакомого деньги и автомобиль. Угон с кражей произошли в Аромашевском районе Тюменской области.

Жителя Тюмени обвиняют в краже 700 тысяч рублей у пенсионера, который копил деньги на свадьбу сына. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба УМВД России по Тюменской области. «С заявлением о краже денежных средств обратился пенсионер 1956 года рождения. Заявитель пояснил полицейским, что откладывал деньги на свадьбу сына, и спрятал их в укромном месте на мансардном этаже своего дома, а позже обнаружил пропажу. Сумма ущерба составила 700 000 рублей», — говорится в сообщении. Полицейские выяснили, что деньги украл ранее судимый приятель потерпевшего. Мужчину задержали, он признался в преступлении и рассказал, что обнаружил деньги, когда помогал пенсионеру устанавливать вытяжку. Мужчина присвоил сумму и потратил ее в тот же вечер на развлечения. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ранее URA.RU рассказало о том, как мужчина украл у знакомого деньги и автомобиль. Угон с кражей произошли в Аромашевском районе Тюменской области.