Тюменец за вечер потратил 700 тысяч, украденные у пенсионера

Жителя Тюмени обвиняют в краже 700 тысяч рублей у пенсионера, который копил деньги на свадьбу сына. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
«С заявлением о краже денежных средств обратился пенсионер 1956 года рождения. Заявитель пояснил полицейским, что откладывал деньги на свадьбу сына, и спрятал их в укромном месте на мансардном этаже своего дома, а позже обнаружил пропажу. Сумма ущерба составила 700 000 рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что деньги украл ранее судимый приятель потерпевшего. Мужчину задержали, он признался в преступлении и рассказал, что обнаружил деньги, когда помогал пенсионеру устанавливать вытяжку. Мужчина присвоил сумму и потратил ее в тот же вечер на развлечения. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Ранее URA.RU рассказало о том, как мужчина украл у знакомого деньги и автомобиль. Угон с кражей произошли в Аромашевском районе Тюменской области.
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