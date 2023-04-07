Кремль раскрыл, может ли Россия отказаться от ядерного оружия

Дмитрий Песков выразил сомнение, что консенсус по поводу ядерного оружия возможен
Отказ от ядерного оружия требует договоренности между всеми государствами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также высказал сомнение, что такой уровень консенсуса возможен.
«Это потребует консенсуса. В то же время, этого вряд ли можно ожидать. Вряд ли в мире имеется такой потенциал для выхода на общие договоренности», — заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение президента Белоруссии уничтожить все ядерное оружие в мире. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU.
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