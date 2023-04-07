Кремль раскрыл, может ли Россия отказаться от ядерного оружия

Песков: отказ от ядерного оружия требует всемирного консенсуса

07 апреля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков выразил сомнение, что консенсус по поводу ядерного оружия возможен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отказ от ядерного оружия требует договоренности между всеми государствами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также высказал сомнение, что такой уровень консенсуса возможен. «Это потребует консенсуса. В то же время, этого вряд ли можно ожидать. Вряд ли в мире имеется такой потенциал для выхода на общие договоренности», — заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение президента Белоруссии уничтожить все ядерное оружие в мире. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU.

Отказ от ядерного оружия требует договоренности между всеми государствами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также высказал сомнение, что такой уровень консенсуса возможен. «Это потребует консенсуса. В то же время, этого вряд ли можно ожидать. Вряд ли в мире имеется такой потенциал для выхода на общие договоренности», — заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение президента Белоруссии уничтожить все ядерное оружие в мире. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU.