NYT: на связываемой с подрывами «Северных потоках» яхте нашли следы взрывчатки

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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
На яхте «Андромеда» нашли следы взрывчатки, сообщает издание Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

На яхте «Андромеда» нашли следы взрывчатки. Эту яхту связывают с подрывами «Северных потоков». Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«„Андромеда“ сейчас стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, следователи извлекли ее внутренности. <…> Следователи обнаружили на лодке следы взрывчатки и обнаружили, что два члена экипажа использовали поддельные болгарские паспорта», — сообщают авторы издания, ссылаясь на заявления трех немецких чиновников, связанных с расследованием.

Ранее спецслужбы ФРГ усомнились в версии, будто в подрыве газопроводов виноваты украинские подразделения. По одной из версий, якобы они подплыли на яхте к газопроводам и заложили взрывчатку. Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никак не связана с терактом. В Кремле также считают, что Киев к этому никак не причастен.

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На яхте «Андромеда» нашли следы взрывчатки. Эту яхту связывают с подрывами «Северных потоков». Об этом сообщает американская газета The New York Times. «„Андромеда“ сейчас стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, следователи извлекли ее внутренности. <…> Следователи обнаружили на лодке следы взрывчатки и обнаружили, что два члена экипажа использовали поддельные болгарские паспорта», — сообщают авторы издания, ссылаясь на заявления трех немецких чиновников, связанных с расследованием. Ранее спецслужбы ФРГ усомнились в версии, будто в подрыве газопроводов виноваты украинские подразделения. По одной из версий, якобы они подплыли на яхте к газопроводам и заложили взрывчатку. Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никак не связана с терактом. В Кремле также считают, что Киев к этому никак не причастен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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