NYT: на связываемой с подрывами «Северных потоках» яхте нашли следы взрывчатки

07 апреля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

На яхте «Андромеда» нашли следы взрывчатки, сообщает издание Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» На яхте «Андромеда» нашли следы взрывчатки. Эту яхту связывают с подрывами «Северных потоков». Об этом сообщает американская газета The New York Times. «„Андромеда“ сейчас стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, следователи извлекли ее внутренности. <…> Следователи обнаружили на лодке следы взрывчатки и обнаружили, что два члена экипажа использовали поддельные болгарские паспорта», — сообщают авторы издания , ссылаясь на заявления трех немецких чиновников, связанных с расследованием. Ранее спецслужбы ФРГ усомнились в версии, будто в подрыве газопроводов виноваты украинские подразделения. По одной из версий, якобы они подплыли на яхте к газопроводам и заложили взрывчатку. Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никак не связана с терактом. В Кремле также считают, что Киев к этому никак не причастен.

На яхте «Андромеда» нашли следы взрывчатки. Эту яхту связывают с подрывами «Северных потоков». Об этом сообщает американская газета The New York Times. «„Андромеда“ сейчас стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, следователи извлекли ее внутренности. <…> Следователи обнаружили на лодке следы взрывчатки и обнаружили, что два члена экипажа использовали поддельные болгарские паспорта», — сообщают авторы издания, ссылаясь на заявления трех немецких чиновников, связанных с расследованием. Ранее спецслужбы ФРГ усомнились в версии, будто в подрыве газопроводов виноваты украинские подразделения. По одной из версий, якобы они подплыли на яхте к газопроводам и заложили взрывчатку. Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никак не связана с терактом. В Кремле также считают, что Киев к этому никак не причастен.