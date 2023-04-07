NYT: на связываемой с подрывами «Северных потоках» яхте нашли следы взрывчатки

На яхте «Андромеда» нашли следы взрывчатки. Эту яхту связывают с подрывами «Северных потоков». Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«„Андромеда“ сейчас стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, следователи извлекли ее внутренности. <…> Следователи обнаружили на лодке следы взрывчатки и обнаружили, что два члена экипажа использовали поддельные болгарские паспорта», — сообщают авторы
Ранее спецслужбы ФРГ усомнились в версии, будто в подрыве газопроводов виноваты украинские подразделения. По одной из версий, якобы они подплыли на яхте к газопроводам и заложили взрывчатку. Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никак не связана с терактом. В Кремле также считают, что Киев к этому никак не причастен.
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