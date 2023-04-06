06 апреля 2023

Тюменцев призвали подавать в суд на Wildberries

Роспотребнадзор по Тюменской области: плата за возврат некачественных товаров в Wildberries незаконна
© Служба новостей «URA.RU»
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Маркетплейс не имеет права требовать плату за отказ от бракованных товаров Фото:

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области тюменцам рекомендовали подавать претензии и иски на маркетплейс Wildberries, если он будет взимать с клиентов плату за возврат некачественных товаров. Информация опубликована на сайте ведомства.

«В управление поступают обращения по вопросу списания денег маркетплейсом за доставку товара ненадлежащего качества. В таких случаях настоятельно рекомендуем обращаться к ООО „Вайлдберриз“ с письменной претензией. Если в удовлетворении требований будет отказано, вы вправе обратиться в суд», — сообщает тюменский Роспотребнадзор на своем сайте.

Как пояснили в ведомстве, по закону «О защите прав потребителей» ситуации, когда покупатель выбирает товар по каталогам или в интернете, то есть дистанционно, подпадает под понятие договора розничной торговли. И именно поэтому за возврат некачественных товаров платить не нужно. По законодательству, в таких случаях материальные потери должен покрывать продавец.

Как ранее писало URA.RU, один из тюменских бизнесменов раскрыл схему, по которой Wildberries зарабатывает миллионы на штрафах для партнеров. К примеру, за неправильную упаковку товара с продавца могут вычесть 18 тысяч рублей.

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В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области тюменцам рекомендовали подавать претензии и иски на маркетплейс Wildberries, если он будет взимать с клиентов плату за возврат некачественных товаров. Информация опубликована на сайте ведомства. «В управление поступают обращения по вопросу списания денег маркетплейсом за доставку товара ненадлежащего качества. В таких случаях настоятельно рекомендуем обращаться к ООО „Вайлдберриз“ с письменной претензией. Если в удовлетворении требований будет отказано, вы вправе обратиться в суд», — сообщает тюменский Роспотребнадзор на своем сайте. Как пояснили в ведомстве, по закону «О защите прав потребителей» ситуации, когда покупатель выбирает товар по каталогам или в интернете, то есть дистанционно, подпадает под понятие договора розничной торговли. И именно поэтому за возврат некачественных товаров платить не нужно. По законодательству, в таких случаях материальные потери должен покрывать продавец. Как ранее писало URA.RU, один из тюменских бизнесменов раскрыл схему, по которой Wildberries зарабатывает миллионы на штрафах для партнеров. К примеру, за неправильную упаковку товара с продавца могут вычесть 18 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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