Военкор Коц раскрыл неожиданное направление, где Украина готовит наступление

Военкор Коц: ВСУ попытаются отбить важный транспортный узел в ЛНР

08 апреля 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

ВСУ сформировали в тылу ударную группировку, сказал Андрей Коц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может предпринять попытку наступления на рубеже Сватово, чтобы выйти на ЛНР и к Бахмуту (Артемовск). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Сватовский рубеж — это самый северный участок линии боевого соприкосновения. В чем его важность: к востоку от этого Сватовского рубежа находится ЛНР, к югу — ДНР, к западу — Харьковская область Украины, к северу — Белгородская область. Это перекресток практически. Противник, как мне кажется, нанесет там либо вспомогательный, либо один из основных ударов. Потому что Сватово — это крупный транспортный узел, и, захватив его, противник сможет развивать наступление и на ЛНР, и на Артемовск», — сказал Андрей Коц. По его словам, РФ уже давно готова к атакам ВСУ. «Я работал на южном фланге этого рубежа. На участке Кременная-Белогоровка. Там наступление украинских сил ждут уже давно. Пока что противник действует там малыми группами, проводит разведку боем. Известно, что в тылу уже сформированные ударные группировки, и когда они нанесут удар — это только вопрос времени», — отметил собеседник URA.RU. Военкор подчеркнул, что наступление ВСУ пришлось перенести из-за погоды. «Мы ездили к нашим артиллеристам, которые работают по Белогоровке. Ехали на двух внедорожниках через поле. Так в итоге оба внедорожника сели на брюхо, потому что недавний снегопад, который накрыл Донбасс, вновь превратил поля в труднопроходимые болота как для техники колесной, так и гусеничной. Нас смог вытянуть только армейский Урал. Сроки наступления, вероятно, сдвинулись вправо. Мой прогноз, что оно начнется в конце апреля-начале мая», — заключил Коц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина может предпринять попытку наступления на рубеже Сватово, чтобы выйти на ЛНР и к Бахмуту (Артемовск). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Сватовский рубеж — это самый северный участок линии боевого соприкосновения. В чем его важность: к востоку от этого Сватовского рубежа находится ЛНР, к югу — ДНР, к западу — Харьковская область Украины, к северу — Белгородская область. Это перекресток практически. Противник, как мне кажется, нанесет там либо вспомогательный, либо один из основных ударов. Потому что Сватово — это крупный транспортный узел, и, захватив его, противник сможет развивать наступление и на ЛНР, и на Артемовск», — сказал Андрей Коц. По его словам, РФ уже давно готова к атакам ВСУ. «Я работал на южном фланге этого рубежа. На участке Кременная-Белогоровка. Там наступление украинских сил ждут уже давно. Пока что противник действует там малыми группами, проводит разведку боем. Известно, что в тылу уже сформированные ударные группировки, и когда они нанесут удар — это только вопрос времени», — отметил собеседник URA.RU. Военкор подчеркнул, что наступление ВСУ пришлось перенести из-за погоды. «Мы ездили к нашим артиллеристам, которые работают по Белогоровке. Ехали на двух внедорожниках через поле. Так в итоге оба внедорожника сели на брюхо, потому что недавний снегопад, который накрыл Донбасс, вновь превратил поля в труднопроходимые болота как для техники колесной, так и гусеничной. Нас смог вытянуть только армейский Урал. Сроки наступления, вероятно, сдвинулись вправо. Мой прогноз, что оно начнется в конце апреля-начале мая», — заключил Коц.