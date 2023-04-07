В Свердловской области взлетели цены на услуги шиномонтажа и автосервиса

07 апреля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Свердловские автовладельцы продолжают обкатывать старую резину второй сезон подряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С марта 2022 года по март 2023 года в Свердловской области выросли цены на услуги шиномонтажа и автосервиса. Своим исследование с корреспондентом URA.RU поделились аналитики ресурса «ЧекИндекс». «Средний чек услуг шиномонтажа в марте 2023 года 1230 рублей, что на 3% выше уровня прошлого года. Число покупок снизилось на 5%. На сегодняшний день средний чек услуг автосервисов составляет 4690 рублей, на 8% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 12%», — сказано в сообщении. Однако стоимость летних автошин упала на 15% по сравнению с 2022 годом и оцениваются в 3795 рублей, а количество покупок снизилось на 13%. Средний чек по зимним шинам — 6990 рублей на 1% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 26%, сказано в сообщении. Резкое снижение продаж новых автомобилей в прошлом году наложило свой отпечаток и на шинную индустрию. После ажиотажного спроса на покрышки в начале весны прошлого года, автолюбители перешли в режим экономии. Тому способствовал и ценовой фактор, связанный со сложностями в логистике и проблемами в звене поставки, что привело к удорожанию шин в 2022 году по РФ на 20-30%. По словам аналитиков, статистика продаж показывает, что многие автовладельцы решили переждать один или два сезона на имеющейся резине. «Другие — выбирали шины более доступного сегмента, отказываясь от премиальных. На этом фоне быстро возросла популярность отечественных брендов, шире представленных в эконом-сегменте. При этом поставщики услуг шиномонтажа проявили высокий уровень адаптивности к меняющимся условиям и не стали повышать ценник за свою работу», — отметили они. Борьба за клиента придерживает и стоимость услуг в автосервисах, где происходит снижение трафика клиентов. В марте 2022 года рост среднего чека в этой сфере происходил в пределах инфляции, что представляется закономерным на фоне повышений затрат владельцев по коммунальным тратам. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года в Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом. Несмотря на это, интерес жителей региона также вырос к покупке таких машин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С марта 2022 года по март 2023 года в Свердловской области выросли цены на услуги шиномонтажа и автосервиса. Своим исследование с корреспондентом URA.RU поделились аналитики ресурса «ЧекИндекс». «Средний чек услуг шиномонтажа в марте 2023 года 1230 рублей, что на 3% выше уровня прошлого года. Число покупок снизилось на 5%. На сегодняшний день средний чек услуг автосервисов составляет 4690 рублей, на 8% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 12%», — сказано в сообщении. Однако стоимость летних автошин упала на 15% по сравнению с 2022 годом и оцениваются в 3795 рублей, а количество покупок снизилось на 13%. Средний чек по зимним шинам — 6990 рублей на 1% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 26%, сказано в сообщении. Резкое снижение продаж новых автомобилей в прошлом году наложило свой отпечаток и на шинную индустрию. После ажиотажного спроса на покрышки в начале весны прошлого года, автолюбители перешли в режим экономии. Тому способствовал и ценовой фактор, связанный со сложностями в логистике и проблемами в звене поставки, что привело к удорожанию шин в 2022 году по РФ на 20-30%. По словам аналитиков, статистика продаж показывает, что многие автовладельцы решили переждать один или два сезона на имеющейся резине. «Другие — выбирали шины более доступного сегмента, отказываясь от премиальных. На этом фоне быстро возросла популярность отечественных брендов, шире представленных в эконом-сегменте. При этом поставщики услуг шиномонтажа проявили высокий уровень адаптивности к меняющимся условиям и не стали повышать ценник за свою работу», — отметили они. Борьба за клиента придерживает и стоимость услуг в автосервисах, где происходит снижение трафика клиентов. В марте 2022 года рост среднего чека в этой сфере происходил в пределах инфляции, что представляется закономерным на фоне повышений затрат владельцев по коммунальным тратам. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года в Свердловской области взлетели цены на автомобили с пробегом. Несмотря на это, интерес жителей региона также вырос к покупке таких машин.