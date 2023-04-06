Сотрудник курганского военкомата заслужил похвалу командующего ЦВО

Командующий войск Центрального военного округа выразил персональную благодарность сотруднице военкомата, работающей в поселке Варгаши (Курганская область). Об этом URA.RU рассказали в областном комиссариате.
«Вручил благодарность командующего войсками ЦВО начальнику отдела подготовки и призыва граждан Людмиле Слободюк в поселке Варгаши», — сообщил начальник отдела призыва областного военкомата Алексей Белокур.
Слободюк трудится в отделении призыва граждан на военную службу на протяжении многих лет. Она отвечает за работу призывных комиссий в Варгашинском, Белозерском и Мокроусовском округах. Благодарность из штаба ЦВО она получила за безукоризненное исполнение своих обязанностей при проведении призывных мероприятий.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцев, призванных на военную службу по призыву, отправят в части во второй половине апреля. Также в областном военкомате уточнили, что курганцев не будут призывать для прохождения службы в новых регионах.
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