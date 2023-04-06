Сотрудник курганского военкомата заслужил похвалу командующего ЦВО

07 апреля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

В курганский военкомат прислали благодарность из штаба ЦВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Командующий войск Центрального военного округа выразил персональную благодарность сотруднице военкомата, работающей в поселке Варгаши (Курганская область). Об этом URA.RU рассказали в областном комиссариате. «Вручил благодарность командующего войсками ЦВО начальнику отдела подготовки и призыва граждан Людмиле Слободюк в поселке Варгаши», — сообщил начальник отдела призыва областного военкомата Алексей Белокур. Слободюк трудится в отделении призыва граждан на военную службу на протяжении многих лет. Она отвечает за работу призывных комиссий в Варгашинском, Белозерском и Мокроусовском округах. Благодарность из штаба ЦВО она получила за безукоризненное исполнение своих обязанностей при проведении призывных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев, призванных на военную службу по призыву, отправят в части во второй половине апреля. Также в областном военкомате уточнили, что курганцев не будут призывать для прохождения службы в новых регионах.

Командующий войск Центрального военного округа выразил персональную благодарность сотруднице военкомата, работающей в поселке Варгаши (Курганская область). Об этом URA.RU рассказали в областном комиссариате. «Вручил благодарность командующего войсками ЦВО начальнику отдела подготовки и призыва граждан Людмиле Слободюк в поселке Варгаши», — сообщил начальник отдела призыва областного военкомата Алексей Белокур. Слободюк трудится в отделении призыва граждан на военную службу на протяжении многих лет. Она отвечает за работу призывных комиссий в Варгашинском, Белозерском и Мокроусовском округах. Благодарность из штаба ЦВО она получила за безукоризненное исполнение своих обязанностей при проведении призывных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев, призванных на военную службу по призыву, отправят в части во второй половине апреля. Также в областном военкомате уточнили, что курганцев не будут призывать для прохождения службы в новых регионах.