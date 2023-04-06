06 апреля 2023

Сотрудник курганского военкомата заслужил похвалу командующего ЦВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
В курганский военкомат прислали благодарность из штаба ЦВО Фото:

Командующий войск Центрального военного округа выразил персональную благодарность сотруднице военкомата, работающей в поселке Варгаши (Курганская область). Об этом URA.RU рассказали в областном комиссариате.

«Вручил благодарность командующего войсками ЦВО начальнику отдела подготовки и призыва граждан Людмиле Слободюк в поселке Варгаши», — сообщил начальник отдела призыва областного военкомата Алексей Белокур.

Слободюк трудится в отделении призыва граждан на военную службу на протяжении многих лет. Она отвечает за работу призывных комиссий в Варгашинском, Белозерском и Мокроусовском округах. Благодарность из штаба ЦВО она получила за безукоризненное исполнение своих обязанностей при проведении призывных мероприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев, призванных на военную службу по призыву, отправят в части во второй половине апреля. Также в областном военкомате уточнили, что курганцев не будут призывать для прохождения службы в новых регионах.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Командующий войск Центрального военного округа выразил персональную благодарность сотруднице военкомата, работающей в поселке Варгаши (Курганская область). Об этом URA.RU рассказали в областном комиссариате. «Вручил благодарность командующего войсками ЦВО начальнику отдела подготовки и призыва граждан Людмиле Слободюк в поселке Варгаши», — сообщил начальник отдела призыва областного военкомата Алексей Белокур. Слободюк трудится в отделении призыва граждан на военную службу на протяжении многих лет. Она отвечает за работу призывных комиссий в Варгашинском, Белозерском и Мокроусовском округах. Благодарность из штаба ЦВО она получила за безукоризненное исполнение своих обязанностей при проведении призывных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев, призванных на военную службу по призыву, отправят в части во второй половине апреля. Также в областном военкомате уточнили, что курганцев не будут призывать для прохождения службы в новых регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...