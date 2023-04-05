Курганский военком назвал дату первой отправки призывников в армию

Курганских призывников начнут отправлять в ВС РФ после 17 апреля

06 апреля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Призывников начнут отправлять в ВС РФ после 17 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первая отправка курганских призывников в армию планируется после 17 апреля. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU. «Первая отправка новобранцев для прохождения срочной службы по призывы планируется после 17 апреля. Будет отправлено более 25 человек», — сказал военком. Ранее URA.RU писало, что курганских призывников не будут отправлять в новые субъекты РФ для прохождения срочной военной службы. Также новобранцы не будут участвовать в миротворческих операциях. Всего из Курганской области в армию планируется призвать около тысячи человек, заявил военком региона Айрат Зарипов. Также сообщалось, что курганцы из осеннего призыва заключают контракты, чтобы пойти служить в зону спецоперации на Украине. Призывная кампания в России началась с 1 апреля. Всего планируется набрать в ряды ВС РФ 147 тысяч призывников. Призыв продлится до середины июля.

Первая отправка курганских призывников в армию планируется после 17 апреля. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU. «Первая отправка новобранцев для прохождения срочной службы по призывы планируется после 17 апреля. Будет отправлено более 25 человек», — сказал военком. Ранее URA.RU писало, что курганских призывников не будут отправлять в новые субъекты РФ для прохождения срочной военной службы. Также новобранцы не будут участвовать в миротворческих операциях. Всего из Курганской области в армию планируется призвать около тысячи человек, заявил военком региона Айрат Зарипов. Также сообщалось, что курганцы из осеннего призыва заключают контракты, чтобы пойти служить в зону спецоперации на Украине. Призывная кампания в России началась с 1 апреля. Всего планируется набрать в ряды ВС РФ 147 тысяч призывников. Призыв продлится до середины июля.