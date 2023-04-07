Роспотребнадзор призвал вакцинироваться после вспышки кори в Екатеринбурге

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Надежной защитой от кори является вакцинация Фото:

Корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Наиболее эффективной мерой профилактики кори является вакцинация. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Заболевание характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью кожных покровов. При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация (вакцинация)», — сказано в сообщении свердловского Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге зафиксировали вспышку острого инфекционного вирусного заболевания — кори. Случаи заражения зарегистрированы среди рабочих мигрантов в Железнодорожном районе города. Ранее владельцев скандальной городской «Овощебазы №4» обязали привить всех работающих там мигрантов из-за случаев кори.

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Корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Наиболее эффективной мерой профилактики кори является вакцинация. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. «Заболевание характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью кожных покровов. При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация (вакцинация)», — сказано в сообщении свердловского Роспотребнадзора. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге зафиксировали вспышку острого инфекционного вирусного заболевания — кори. Случаи заражения зарегистрированы среди рабочих мигрантов в Железнодорожном районе города. Ранее владельцев скандальной городской «Овощебазы №4» обязали привить всех работающих там мигрантов из-за случаев кори.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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