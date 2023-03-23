В Екатеринбурге массово вакцинируют мигрантов из-за случая на скандальной овощебазе

О каком количестве заболевших идет речь, данные источников агентства разошлись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцев скандально известной екатеринбургской «Овощебазы №4» обяжут привить всех работающих там мигрантов из-за как минимум одного случая кори на объекте. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомых с повесткой заседания регионального оперштаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики 23 марта.

«На „четвертой“ овощебазе, доложил представитель Роспотребнадзора, зафиксирован случай заражения корью», — поделился первый собеседник. «Во избежание дальнейшего распространения решено провести вакцинацию», — добавил второй собеседник. Причем он утверждает, что на совещании было сказано именно о вспышке кори, а не о единичном случае.

Впрочем, в Роспотребнадзоре эту информацию опровергли. «В Свердловской области за 2023 год зафиксировано три случая заболевания корью (в Железнодорожном районе Екатеринбурга — прим. URA.RU). В регионе оперативно проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия — выявляется круг контактных лиц, ведется иммунизация населения», — заявили в ведомстве. В областной департамент информполитики направлен запрос на комментарий по теме. Ответ пока не поступил.

«Овощебаза №4» известна с 90-х годов, когда из-за нее начали спорить несколько авторитетных бизнесменов. База часто привлекает внимание силовиков, так как здесь регулярно происходят скандалы и столкновения. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. В марте 2021 года в кафе возле овощебазы произошла потасовка со стрельбой. В октябре 2022 года стало известно, что на месте овощебазы построят бизнес-квартал.