Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обречено на провал, так как Киев несет огромные потери среди своих сил. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на военного аналитика Конрада Музыка.
«Число опытных украинских солдат уменьшается, что ставит под сомнение жизнеспособность наступательной операции, которая должна начаться в ближайшие несколько месяцев», — отмечает телеканал, ссылаясь на слова военного аналитика. Говоря также о ситуации с Бахмутом, Музыка подытоживает, что украинские силы должны были отступить из города еще несколько месяцев назад. По его мнению, Киев несет тяжелые потери, что рушит надежды на успешное наступление.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад дал Киеву только одну попытку на успешное контрнаступление. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, наступление Украины ожидается в ближайшие недели.
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обречено на провал, так как Киев несет огромные потери среди своих сил. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на военного аналитика Конрада Музыка. «Число опытных украинских солдат уменьшается, что ставит под сомнение жизнеспособность наступательной операции, которая должна начаться в ближайшие несколько месяцев», — отмечает телеканал, ссылаясь на слова военного аналитика. Говоря также о ситуации с Бахмутом, Музыка подытоживает, что украинские силы должны были отступить из города еще несколько месяцев назад. По его мнению, Киев несет тяжелые потери, что рушит надежды на успешное наступление. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад дал Киеву только одну попытку на успешное контрнаступление. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, наступление Украины ожидается в ближайшие недели.