Курганский военный завод готов принять на работу 1,5 тысячи новых сотрудников

Завод расширяет штат из-за увеличенных объемов производства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курганский машиностроительный завод (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкомпании «Ростех») за прошедшие четыре месяца принял на работу порядка 1,5 тысяч новых сотрудников, и на производство требуются еще столько же. Об этом сообщил замгендиректора холдинга Александр Дерновой.

«Только за последние четыре месяца КМЗ принял на работу более 1,5 тысячи сотрудников. Из-за увеличения объемов производства завод открывает все новые вакансии, и он готов принять еще столько же», — рассказал Александр Дерновой, передает ТАСС.

О том, что курганский военный завод проводит вербовку новых сотрудников на выездных собеседованиях, URA.RU писало ранее. На встречах заводчане рассказывали претендентам о «горячих» вакансиях и условиях труда. Источники из числа сотрудников компании сообщали корреспондентам агентства, что на заводе регулярно поднимают зарплату, сверхурочные и работа в выходные дни оплачивается в двойном размере. В середине февраля на КМЗ, производящем боевые машины пехоты, запустил акцию «Приведи друга». Заводчанам обещали премию в размере пяти тысяч рублей за каждого нового работника.