Отец Сергий имеет боевой опыт, поскольку участвовал в войне в Афганистане Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Настоятель церкви села Париж Нагайбакского района Челябинской области поехал на СВО поддержать бойцов. Об этом сообщает нагайбакская газета «Всходы».

«Священник из Нагайбакского района, настоятель храма в селе Париж отец Сергий, поехал в зону спецоперации. Там батюшка посетил наших солдат. Он добровольно вызывался поехать в зону СВО, чтобы духовно помогать нашим бойцам», — пишет газета.

Как сообщает издание, отец Сергий имеет боевой опыт, поскольку участвовал в войне в Афганистане. Поэтому он, не раздумывая, направился помогать нашим военным.

В октябре прошлого года другой священник из Челябинской области поехал на фронт вместе со своей частью. Капеллан при 90-й танковой дивизии, которая дислоцируется в Чебаркуле, Илья Шамрай, отправился на спецоперацию РФ на Украине вместе со своей частью, поскольку уверен, что духовная помощь на фронте особенно актуальна.