Настоятель церкви села Париж Нагайбакского района Челябинской области поехал на СВО поддержать бойцов. Об этом сообщает нагайбакская газета «Всходы».
«Священник из Нагайбакского района, настоятель храма в селе Париж отец Сергий, поехал в зону спецоперации. Там батюшка посетил наших солдат. Он добровольно вызывался поехать в зону СВО, чтобы духовно помогать нашим бойцам», — пишет газета.
Как сообщает издание, отец Сергий имеет боевой опыт, поскольку участвовал в войне в Афганистане. Поэтому он, не раздумывая, направился помогать нашим военным.
В октябре прошлого года другой священник из Челябинской области поехал на фронт вместе со своей частью. Капеллан при 90-й танковой дивизии, которая дислоцируется в Чебаркуле, Илья Шамрай, отправился на спецоперацию РФ на Украине вместе со своей частью, поскольку уверен, что духовная помощь на фронте особенно актуальна.
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