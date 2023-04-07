07 апреля 2023

Священник из челябинского Парижа поехал на СВО. Фото

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Отец Сергий имеет боевой опыт, поскольку участвовал в войне в Афганистане Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Настоятель церкви села Париж Нагайбакского района Челябинской области поехал на СВО поддержать бойцов. Об этом сообщает нагайбакская газета «Всходы».

«Священник из Нагайбакского района, настоятель храма в селе Париж отец Сергий, поехал в зону спецоперации. Там батюшка посетил наших солдат. Он добровольно вызывался поехать в зону СВО, чтобы духовно помогать нашим бойцам», — пишет газета.

Как сообщает издание, отец Сергий имеет боевой опыт, поскольку участвовал в войне в Афганистане. Поэтому он, не раздумывая, направился помогать нашим военным.

В октябре прошлого года другой священник из Челябинской области поехал на фронт вместе со своей частью. Капеллан при 90-й танковой дивизии, которая дислоцируется в Чебаркуле, Илья Шамрай, отправился на спецоперацию РФ на Украине вместе со своей частью, поскольку уверен, что духовная помощь на фронте особенно актуальна.

Отец Сергий является настоятелем церкви в селе Париж Нагайбакского района
Отец Сергий является настоятелем церкви в селе Париж Нагайбакского района

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Настоятель церкви села Париж Нагайбакского района Челябинской области поехал на СВО поддержать бойцов. Об этом сообщает нагайбакская газета «Всходы». «Священник из Нагайбакского района, настоятель храма в селе Париж отец Сергий, поехал в зону спецоперации. Там батюшка посетил наших солдат. Он добровольно вызывался поехать в зону СВО, чтобы духовно помогать нашим бойцам», — пишет газета. Как сообщает издание, отец Сергий имеет боевой опыт, поскольку участвовал в войне в Афганистане. Поэтому он, не раздумывая, направился помогать нашим военным. В октябре прошлого года другой священник из Челябинской области поехал на фронт вместе со своей частью. Капеллан при 90-й танковой дивизии, которая дислоцируется в Чебаркуле, Илья Шамрай, отправился на спецоперацию РФ на Украине вместе со своей частью, поскольку уверен, что духовная помощь на фронте особенно актуальна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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