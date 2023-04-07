07 апреля 2023

Минобороны РФ: офис Зеленского готовит масштабную провокацию против России

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Окружение Владимира Зеленского готовит масштабную провокацию против РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Офис президента Украины Владимир Зеленского готовится к масштабной информационной провокационной акции, направленной на дискредитацию России на мировой арене. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«По данным <…> из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию России на международной арене. Цель — отвлечение внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками нацформирований», — указано в telegram-канале Минобороны со ссылкой на заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Ранее военный политолог, работавший в зоне проведения спецоперации, Олег Иванников в беседе с URA.RU заявлял, что ВСУ планируют создать очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Украина будет массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы, чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте, считает он.

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Офис президента Украины Владимир Зеленского готовится к масштабной информационной провокационной акции, направленной на дискредитацию России на мировой арене. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «По данным <…> из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию России на международной арене. Цель — отвлечение внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками нацформирований», — указано в telegram-канале Минобороны со ссылкой на заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине. Ранее военный политолог, работавший в зоне проведения спецоперации, Олег Иванников в беседе с URA.RU заявлял, что ВСУ планируют создать очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Украина будет массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы, чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте, считает он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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