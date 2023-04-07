Минобороны РФ: офис Зеленского готовит масштабную провокацию против России

Офис президента Украины Владимир Зеленского готовится к масштабной информационной провокационной акции, направленной на дискредитацию России на мировой арене. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«По данным <…> из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию России на международной арене. Цель — отвлечение внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками нацформирований», — указано в telegram-канале Минобороны со ссылкой на заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Ранее военный политолог, работавший в зоне проведения спецоперации, Олег Иванников в беседе с URA.RU заявлял, что ВСУ планируют создать очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Украина будет массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы, чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте, считает он.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Офис президента Украины Владимир Зеленского готовится к масштабной информационной провокационной акции, направленной на дискредитацию России на мировой арене. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «По данным <…> из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию России на международной арене. Цель — отвлечение внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками нацформирований», — указано в telegram-канале Минобороны со ссылкой на заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине. Ранее военный политолог, работавший в зоне проведения спецоперации, Олег Иванников в беседе с URA.RU заявлял, что ВСУ планируют создать очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Украина будет массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы, чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте, считает он.