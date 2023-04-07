Малоимущая жительница Салехарда не может получить социальное жилье

Депутат ГД от ЯНАО Дмитрий Погорелый сообщил о проблемах жительницы Салехарда из-за методики расчета субсидий

08 апреля 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Погорелый рассказал о правовой коллизии в отношении статуса малоимущих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Малоимущая жительница Салехарда не может встать на льготный жилищный учет из-за разницы в расчетах доходов семьи. Об этой правовой коллизии сообщил депутат Государственной Думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый. «Семья получает государственную социальную помощь в качестве малоимущей, но в признании того же статуса для постановки на жилищный учет было отказано. Эта ситуация — наглядный пример правовой коллизии, процедура признания малоимущими в этих двух случаях отличается принципом расчета получаемого членами семьи дохода — учитывается разный временной период», — написал Дмитрий Погорелый на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Такая проблема выяснилась в ходе личного приема жителей Ямала, который провел депутат в дистанционном формате. Погорелый обещал проработать вопрос и вынести проект изменений в соответствующие правовые акты на обсуждение в Госдуме. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый принял участие в разработке и принятии закона о северном завозе. Данный закон позволит регулярно обеспечивать жителей округа товарами первой необходимости, продовольствием и медикаментами, при этом на данные группы товаров снизятся цены.

Малоимущая жительница Салехарда не может встать на льготный жилищный учет из-за разницы в расчетах доходов семьи. Об этой правовой коллизии сообщил депутат Государственной Думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый. «Семья получает государственную социальную помощь в качестве малоимущей, но в признании того же статуса для постановки на жилищный учет было отказано. Эта ситуация — наглядный пример правовой коллизии, процедура признания малоимущими в этих двух случаях отличается принципом расчета получаемого членами семьи дохода — учитывается разный временной период», — написал Дмитрий Погорелый на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Такая проблема выяснилась в ходе личного приема жителей Ямала, который провел депутат в дистанционном формате. Погорелый обещал проработать вопрос и вынести проект изменений в соответствующие правовые акты на обсуждение в Госдуме. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый принял участие в разработке и принятии закона о северном завозе. Данный закон позволит регулярно обеспечивать жителей округа товарами первой необходимости, продовольствием и медикаментами, при этом на данные группы товаров снизятся цены.