07 апреля 2023
06 апреля 2023
05 апреля 2023

Малоимущая жительница Салехарда не может получить социальное жилье

Депутат ГД от ЯНАО Дмитрий Погорелый сообщил о проблемах жительницы Салехарда из-за методики расчета субсидий
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, погорелый дмитрий
Дмитрий Погорелый рассказал о правовой коллизии в отношении статуса малоимущих Фото:

Малоимущая жительница Салехарда не может встать на льготный жилищный учет из-за разницы в расчетах доходов семьи. Об этой правовой коллизии сообщил депутат Государственной Думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый.

«Семья получает государственную социальную помощь в качестве малоимущей, но в признании того же статуса для постановки на жилищный учет было отказано. Эта ситуация — наглядный пример правовой коллизии, процедура признания малоимущими в этих двух случаях отличается принципом расчета получаемого членами семьи дохода — учитывается разный временной период», — написал Дмитрий Погорелый на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Такая проблема выяснилась в ходе личного приема жителей Ямала, который провел депутат в дистанционном формате. Погорелый обещал проработать вопрос и вынести проект изменений в соответствующие правовые акты на обсуждение в Госдуме.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый принял участие в разработке и принятии закона о северном завозе. Данный закон позволит регулярно обеспечивать жителей округа товарами первой необходимости, продовольствием и медикаментами, при этом на данные группы товаров снизятся цены.

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Малоимущая жительница Салехарда не может встать на льготный жилищный учет из-за разницы в расчетах доходов семьи. Об этой правовой коллизии сообщил депутат Государственной Думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый. «Семья получает государственную социальную помощь в качестве малоимущей, но в признании того же статуса для постановки на жилищный учет было отказано. Эта ситуация — наглядный пример правовой коллизии, процедура признания малоимущими в этих двух случаях отличается принципом расчета получаемого членами семьи дохода — учитывается разный временной период», — написал Дмитрий Погорелый на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Такая проблема выяснилась в ходе личного приема жителей Ямала, который провел депутат в дистанционном формате. Погорелый обещал проработать вопрос и вынести проект изменений в соответствующие правовые акты на обсуждение в Госдуме. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый принял участие в разработке и принятии закона о северном завозе. Данный закон позволит регулярно обеспечивать жителей округа товарами первой необходимости, продовольствием и медикаментами, при этом на данные группы товаров снизятся цены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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