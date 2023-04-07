Малоимущая жительница Салехарда не может получить социальное жилье

Малоимущая жительница Салехарда не может встать на льготный жилищный учет из-за разницы в расчетах доходов семьи. Об этой правовой коллизии сообщил депутат Государственной Думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый.
«Семья получает государственную социальную помощь в качестве малоимущей, но в признании того же статуса для постановки на жилищный учет было отказано. Эта ситуация — наглядный пример правовой коллизии, процедура признания малоимущими в этих двух случаях отличается принципом расчета получаемого членами семьи дохода — учитывается разный временной период», — написал Дмитрий Погорелый на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Такая проблема выяснилась в ходе личного приема жителей Ямала, который провел депутат в дистанционном формате. Погорелый обещал проработать вопрос и вынести проект изменений в соответствующие правовые акты на обсуждение в Госдуме.
Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый принял участие в разработке и принятии закона о северном завозе. Данный закон позволит регулярно обеспечивать жителей округа товарами первой необходимости, продовольствием и медикаментами, при этом на данные группы товаров снизятся цены.
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