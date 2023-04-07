07 апреля 2023

Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский уверен, что после возврата Крыма наступит мир Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Возвращение Крыма под контроль Киева является безальтернативным вариантом как Украины, так и для всего мира. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Возвращение Крыма под контроль Киева — это безальтернативный вариант не только для Украины, но и всего мира. Это нужно для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», — цитирует слова Зеленского издание «Укринформ». Украинский лидер выразил уверенность, что полуостров все-таки станет частью Украины.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что ВСУ готовится к масштабному наступлению на Крым, которое произойдет весной. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева на взятие Крыма может уйти пять-семь месяцев, передает МК. Член президиума общества «Офицеры России» полковник Левон Арзанов сообщил, что ВСУ не смогут захватить полуостров.

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Возвращение Крыма под контроль Киева является безальтернативным вариантом как Украины, так и для всего мира. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Возвращение Крыма под контроль Киева — это безальтернативный вариант не только для Украины, но и всего мира. Это нужно для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», — цитирует слова Зеленского издание «Укринформ». Украинский лидер выразил уверенность, что полуостров все-таки станет частью Украины. Ранее Владимир Зеленский объявил, что ВСУ готовится к масштабному наступлению на Крым, которое произойдет весной. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева на взятие Крыма может уйти пять-семь месяцев, передает МК. Член президиума общества «Офицеры России» полковник Левон Арзанов сообщил, что ВСУ не смогут захватить полуостров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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