Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

08 апреля 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

Зеленский уверен, что после возврата Крыма наступит мир Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возвращение Крыма под контроль Киева является безальтернативным вариантом как Украины, так и для всего мира. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Возвращение Крыма под контроль Киева — это безальтернативный вариант не только для Украины, но и всего мира. Это нужно для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», — цитирует слова Зеленского издание «Укринформ». Украинский лидер выразил уверенность, что полуостров все-таки станет частью Украины. Ранее Владимир Зеленский объявил, что ВСУ готовится к масштабному наступлению на Крым, которое произойдет весной. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева на взятие Крыма может уйти пять-семь месяцев, передает МК . Член президиума общества «Офицеры России» полковник Левон Арзанов сообщил, что ВСУ не смогут захватить полуостров.

Возвращение Крыма под контроль Киева является безальтернативным вариантом как Украины, так и для всего мира. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Возвращение Крыма под контроль Киева — это безальтернативный вариант не только для Украины, но и всего мира. Это нужно для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», — цитирует слова Зеленского издание «Укринформ». Украинский лидер выразил уверенность, что полуостров все-таки станет частью Украины. Ранее Владимир Зеленский объявил, что ВСУ готовится к масштабному наступлению на Крым, которое произойдет весной. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева на взятие Крыма может уйти пять-семь месяцев, передает МК. Член президиума общества «Офицеры России» полковник Левон Арзанов сообщил, что ВСУ не смогут захватить полуостров.