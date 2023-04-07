В ХМАО ищут зубного техника на зарплату в 300 тысяч рублей для работы в Тюмени. Скрин

08 апреля 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Технику-керамисту из ХМАО в тюменской клинике готовы платить до 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) ищут зубного техника-керамиста для работы в Тюмени. Работодатель готов предоставить согласившемуся на переезд соискателю жилплощадь и выплачивать зарплату до 300 тысяч рублей ежемесячно, сообщается на сайте Avito. «В лабораторию при сети стоматологических клиник требуется керамист для изготовления индивидуальных работ с ортопедами наших стоматологий. Для иногородних сотрудников предоставляем жилье за счет стоматологии», — сообщается на платформе Avito. В обязанности соискателя входит высокоэстетичное нанесение керамики с соблюдением установленных сроков. Также желающим заработать понадобится профильное образование и стаж работ, плюс знание современных технологий и желание развиваться в профессии. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени стоматологу-ортопеду готовы платить до 350 тысяч рублей. Менеджер тюменской компании рассказала корреспонденту агентства, что у них уже есть практика по устройству иногородних работников, в том числе и жителей Сургута. Фото: скрин объявления с сайта Avito

В Сургуте (ХМАО) ищут зубного техника-керамиста для работы в Тюмени. Работодатель готов предоставить согласившемуся на переезд соискателю жилплощадь и выплачивать зарплату до 300 тысяч рублей ежемесячно, сообщается на сайте Avito. «В лабораторию при сети стоматологических клиник требуется керамист для изготовления индивидуальных работ с ортопедами наших стоматологий. Для иногородних сотрудников предоставляем жилье за счет стоматологии», — сообщается на платформе Avito. В обязанности соискателя входит высокоэстетичное нанесение керамики с соблюдением установленных сроков. Также желающим заработать понадобится профильное образование и стаж работ, плюс знание современных технологий и желание развиваться в профессии. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени стоматологу-ортопеду готовы платить до 350 тысяч рублей. Менеджер тюменской компании рассказала корреспонденту агентства, что у них уже есть практика по устройству иногородних работников, в том числе и жителей Сургута.