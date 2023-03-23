Стоматологов из ХМАО переманивают в Тюмень зарплатой в сотни тысяч

23 марта 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Сотруднику готовы платить более 350 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Федеральная сеть стоматологических клиник» ищет в Сургуте стоматолога-ортопеда, который готов переехать работать в Тюмень. Сотруднику готовы платить более 350 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в HR-отделе компании. «Практика показывает, что ребята с Севера легкие на подъем и большая часть приезжих сотрудников — это люди, которые переезжают с Севера, в том числе с Сургута. У нас хороший опыт перевоза иногородних специалистов. И, как раз таки, с Севера порядка трех специалистов за последний год мы перевезли. На должности стоматолога-ортопеда — это [зарплата от 350 тысяч в месяц] актуальная информация. Есть сотрудники, которые зарабатывают в и полтора раза больше», — прокомментировала журналисту агентства HR-специалист Юлия. Будущему сотруднику компания обещает снять жилье и гарантирует большой поток пациентов. У работника будет возможность работать на современном 3D-оборудовании, пользоваться цифровыми сканерами и иметь доступ к зуботехническим лабораториям. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО спрос на стоматологов вырос больше, чем в других российских регионах в 2022 году. Максимальная зарплата специалистов в округе доходит до 700 тысяч рублей.

«Федеральная сеть стоматологических клиник» ищет в Сургуте стоматолога-ортопеда, который готов переехать работать в Тюмень. Сотруднику готовы платить более 350 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в HR-отделе компании. «Практика показывает, что ребята с Севера легкие на подъем и большая часть приезжих сотрудников — это люди, которые переезжают с Севера, в том числе с Сургута. У нас хороший опыт перевоза иногородних специалистов. И, как раз таки, с Севера порядка трех специалистов за последний год мы перевезли. На должности стоматолога-ортопеда — это [зарплата от 350 тысяч в месяц] актуальная информация. Есть сотрудники, которые зарабатывают в и полтора раза больше», — прокомментировала журналисту агентства HR-специалист Юлия. Будущему сотруднику компания обещает снять жилье и гарантирует большой поток пациентов. У работника будет возможность работать на современном 3D-оборудовании, пользоваться цифровыми сканерами и иметь доступ к зуботехническим лабораториям. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО спрос на стоматологов вырос больше, чем в других российских регионах в 2022 году. Максимальная зарплата специалистов в округе доходит до 700 тысяч рублей.