07 апреля 2023

Депутат бундестага уличила Шольца во лжи о поставках танков для ВСУ

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Bergmann, Олаф Шольц
Олаф Шольц обманул немцев, говоря о совместных с США поставках танков Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о совместных с США поставках танков Украине, в то время, как танки Leopard передала Киеву только ФРГ. Тем самым, он ввел немцев в заблуждение, считает депутат Бундестага Севим Дагдален.

«Под давлением США федеральное правительство поставило на Украину танки Leopard, после чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена. Таким образом, канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о связанных поставках американских и немецких танков, ввел общественность в заблуждение», — заявила Севим Дагдален на Пасхальном марше в Потсдаме, сообщает издание Jungle Welt.

Ранее URA.RU рассказало, что Вашингтон обещал передать Киеву 31 танк Abrams, но позже отложил поставку техники на конец года, или на начало 2024 года. Российские эксперты объяснили срыв передачи военной техники необходимостью упростить боевые машины за счет снятия секретной брони и части сложной электроники.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о совместных с США поставках танков Украине, в то время, как танки Leopard передала Киеву только ФРГ. Тем самым, он ввел немцев в заблуждение, считает депутат Бундестага Севим Дагдален. «Под давлением США федеральное правительство поставило на Украину танки Leopard, после чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена. Таким образом, канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о связанных поставках американских и немецких танков, ввел общественность в заблуждение», — заявила Севим Дагдален на Пасхальном марше в Потсдаме, сообщает издание Jungle Welt. Ранее URA.RU рассказало, что Вашингтон обещал передать Киеву 31 танк Abrams, но позже отложил поставку техники на конец года, или на начало 2024 года. Российские эксперты объяснили срыв передачи военной техники необходимостью упростить боевые машины за счет снятия секретной брони и части сложной электроники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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