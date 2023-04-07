Пермячка получит 40 тысяч рублей из-за медлительности полиции

Суд частично удовлетворил исковые требования пермячки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Перми получит компенсацию в размере 40 тысяч рублей из-за затянутых сроков предварительного расследования по уголовному делу. Решение опубликовано на на сайте Пермского краевого суда.

«Общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу превысила четыре года. <…> Суд решил исковое заявление ФИО1 о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок удовлетворить частично. Взыскать с <…> Министерства финансов РФ за счет средств федерального бюджета в пользу ФИО1 компенсацию в размере 40 000 рублей», — написано на сайте.

О том, что пермяк подал в суд на ГУ МВД России по Пермскому краю из-за того, что в ведомстве игнорировали его обращения, URA.RU писало ранее. Тогда суд также принял сторону истца и обязал Минфин выплатить 40 тысяч рублей горожанину.