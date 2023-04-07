07 апреля 2023

«Известия»: ФСБ задержала участника нападения на силовиков в Ингушетии

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ задержали боевика живым, заявил источник «Известий» Фото:

В Ингушетии задержан боевик, причастный к нападению на пост Госавтоинспекции (ГАИ) и перестрелке с правоохранителями в Малгобекском районе. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Задержанный — Михаил Мошхоев — искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики. Благодаря профессиональным действиям сотрудников, террориста удалось взять живым», — передают слова источника «Известия».

URA.RU сообщало, что в Малгобекском районе члены бандгруппы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки погибли трое полицейских. Осколочные и огнестрельные ранения получили восемь сотрудников полиции. Ранее, 3 апреля, начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о начале контртеррористической операции на территории Малгобекского района.

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В Ингушетии задержан боевик, причастный к нападению на пост Госавтоинспекции (ГАИ) и перестрелке с правоохранителями в Малгобекском районе. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Задержанный — Михаил Мошхоев — искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики. Благодаря профессиональным действиям сотрудников, террориста удалось взять живым», — передают слова источника «Известия». URA.RU сообщало, что в Малгобекском районе члены бандгруппы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки погибли трое полицейских. Осколочные и огнестрельные ранения получили восемь сотрудников полиции. Ранее, 3 апреля, начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о начале контртеррористической операции на территории Малгобекского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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