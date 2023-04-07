«Известия»: ФСБ задержала участника нападения на силовиков в Ингушетии 08 апреля 2023 в 06:32 Размер текста - 17 + ФСБ задержали боевика живым, заявил источник «Известий» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ингушетии задержан боевик, причастный к нападению на пост Госавтоинспекции (ГАИ) и перестрелке с правоохранителями в Малгобекском районе. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Задержанный — Михаил Мошхоев — искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики. Благодаря профессиональным действиям сотрудников, террориста удалось взять живым», — передают слова источника «Известия». URA.RU сообщало, что в Малгобекском районе члены бандгруппы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки погибли трое полицейских. Осколочные и огнестрельные ранения получили восемь сотрудников полиции. Ранее, 3 апреля, начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о начале контртеррористической операции на территории Малгобекского района. В Ингушетии задержан боевик, причастный к нападению на пост Госавтоинспекции (ГАИ) и перестрелке с правоохранителями в Малгобекском районе. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Задержанный — Михаил Мошхоев — искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики. Благодаря профессиональным действиям сотрудников, террориста удалось взять живым», — передают слова источника «Известия». URA.RU сообщало, что в Малгобекском районе члены бандгруппы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки погибли трое полицейских. Осколочные и огнестрельные ранения получили восемь сотрудников полиции. Ранее, 3 апреля, начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о начале контртеррористической операции на территории Малгобекского района. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям