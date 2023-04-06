Baza опубликовала список пострадавших при перестрелке в Ингушетии

Опубликованы списки пострадавших в ходе перестрелки в селении Зязиков-Юрт в Республике Ингушетия. Осколочные и огнестрельные ранения получили восемь сотрудников полиции.
«В ходе перестрелки осколочные ранения получили Гришанов М.В., Амелин С. Л., Ваделов А.И», — публикует список пострадавших telegram-канал Baza. Огнестрельные ранения получили Серегин В.В., Ежов А.С., Гришин С. А., Захаров А.М., Картоев Р.С. Число погибших боевиков на данный момент неизвестно, заключили в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Республике Ингушетия с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее стало известно, что в Малгобекском районе Ингушетии члены бандгруппы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате завязалась перестрелка, в ходе которой погибли трое полицейских, сообщает «Ридус». Отмечается, что боевики открыли огонь при попытке их задержания, передает телеканал 360.
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