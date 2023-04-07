В Екатеринбурге более 10 домов останутся без света

08 апреля 2023 в 06:51 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 13 домов 15 апреля останутся без света Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Кировском районе Екатеринбурга 13 домов 15 апреля с 9 до 17 часов останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании «Фонд Радомир». «В связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции 15 апреля с 9 до 17 часов будет отключена подача электроэнергии. Это коснется домов на улице Комсомольская, 43, 45, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/10, 45/11, 47, в переулке Курьинский, 10, на улице Лодыгина, 13 и улице Студенческая, 44, 46», — сообщили в пресс-службе УК «Фонд Радомир». Ранее URA.RU сообщало, что жителям поселка под Екатеринбургом отключат холодную воду на неделю. В Зеленый Бор люди останутся без воды с 5 по 7 апреля и с 11 по 19 апреля.

В Кировском районе Екатеринбурга 13 домов 15 апреля с 9 до 17 часов останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании «Фонд Радомир». «В связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции 15 апреля с 9 до 17 часов будет отключена подача электроэнергии. Это коснется домов на улице Комсомольская, 43, 45, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/10, 45/11, 47, в переулке Курьинский, 10, на улице Лодыгина, 13 и улице Студенческая, 44, 46», — сообщили в пресс-службе УК «Фонд Радомир». Ранее URA.RU сообщало, что жителям поселка под Екатеринбургом отключат холодную воду на неделю. В Зеленый Бор люди останутся без воды с 5 по 7 апреля и с 11 по 19 апреля.