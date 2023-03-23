Медведев: арест Путина за границей будет равносилен объявлению войны России

Решение МУС еще больше испортило отношения России и Запада, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Арест президента РФ Владимира Путина за рубежом, как на этом настаивает Международный уголовный суд, будет равносилен объявлению войны России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Представьте: действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! В этом случае все наши средства полетят в Бундестаг», — сказал Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ. Ответ на вопросы он выложил у себя в telegram-канале . Решение МУС создает дополнительный «колоссальный негативный потенциал», что не способствует улучшению отношений РФ и Запада, которые и так находятся не в лучшем состоянии, подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее прокурор Международного уголовного суда в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Официальная причина — якобы «незаконный вывоз детей» с украинской территории. При этом МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к Международному суду ООН. В ответ Следственный комитет России возбудил уголовные дела против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и в отношении ряда судей. Об этом сообщает Национальный секретарь Партии социалистического равенства в Соединенных Штатах Джозеф Кишор заявил, что решение Международного уголовного суда об ордере на арест Путина продиктовано интересами США. В посольстве РФ при США отметили, что согласие Вашингтона с решением МУС выдать ордер на арест Путина напоминает шизофрению.