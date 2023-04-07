Город активно очищается от снежных масс Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) дорожные службы проводят противопаводковые мероприятия. По информации телеканала «Луч», в городе на борьбу со снегом вывели большое количество техники и рабочих.

«В Тарко-Сале активно ведутся противопаводковые мероприятия. В городе работают 29 единиц техники, 29 механизаторов и 24 дорожных рабочих», — говорится в сообщении. От снега тщательно зачищаются внутриквартальные и внутридворовые территории.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кизильском районе Челябинской области 5 апреля река Большая Караганка перелилась через дорогу из-за талого снега, отрезав путь в поселок Александровский. Переправление через разлив возможен с помощью трактора или резиновой лодки с сотрудниками МЧС.