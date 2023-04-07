07 апреля 2023
06 апреля 2023

В городе ЯНАО активно готовятся к паводкам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, снег, экскаватор, паводок, подтопление, таяние
Город активно очищается от снежных масс Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) дорожные службы проводят противопаводковые мероприятия. По информации телеканала «Луч», в городе на борьбу со снегом вывели большое количество техники и рабочих.

«В Тарко-Сале активно ведутся противопаводковые мероприятия. В городе работают 29 единиц техники, 29 механизаторов и 24 дорожных рабочих», — говорится в сообщении. От снега тщательно зачищаются внутриквартальные и внутридворовые территории.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кизильском районе Челябинской области 5 апреля река Большая Караганка перелилась через дорогу из-за талого снега, отрезав путь в поселок Александровский. Переправление через разлив возможен с помощью трактора или резиновой лодки с сотрудниками МЧС.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) дорожные службы проводят противопаводковые мероприятия. По информации телеканала «Луч», в городе на борьбу со снегом вывели большое количество техники и рабочих. «В Тарко-Сале активно ведутся противопаводковые мероприятия. В городе работают 29 единиц техники, 29 механизаторов и 24 дорожных рабочих», — говорится в сообщении. От снега тщательно зачищаются внутриквартальные и внутридворовые территории. Ранее URA.RU сообщало, что в Кизильском районе Челябинской области 5 апреля река Большая Караганка перелилась через дорогу из-за талого снега, отрезав путь в поселок Александровский. Переправление через разлив возможен с помощью трактора или резиновой лодки с сотрудниками МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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