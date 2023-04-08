На церемонию прощания с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) приехал основатель ЧВК «Вагнер». Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Прощание с военкором начнется в 12.00 по Москве. Желающие проститься начали собираться за полтора часа до начала церемонии. Трансляцию ведет Пятый канал.
Военкор Владлен Татарский был погиб 2 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в петербургском кафе, где проходила творческая встреча с Татарским. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарили военкору, передают «Дни.ру». Статуэтку в кафе принесла 26-летняя Дарья Трепова, ей предъявлено обвинение в совершении теракта, передает А42. Мать военкора Равиля Ибрагимова заявила, что простила виновную в смерти сына.
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