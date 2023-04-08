Пригожин приехал на церемонию прощания с военкором Татарским. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
В Москве прощаются с Владленом Татарским Фото:

На церемонию прощания с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) приехал основатель ЧВК «Вагнер». Церемония проходит на Троекуровском кладбище.

Прощание с военкором начнется в 12.00 по Москве. Желающие проститься начали собираться за полтора часа до начала церемонии. Трансляцию ведет Пятый канал.

Военкор Владлен Татарский был погиб 2 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в петербургском кафе, где проходила творческая встреча с Татарским. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарили военкору, передают «Дни.ру». Статуэтку в кафе принесла 26-летняя Дарья Трепова, ей предъявлено обвинение в совершении теракта, передает А42. Мать военкора Равиля Ибрагимова заявила, что простила виновную в смерти сына.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

На церемонию прощания с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) приехал основатель ЧВК «Вагнер». Церемония проходит на Троекуровском кладбище. Прощание с военкором начнется в 12.00 по Москве. Желающие проститься начали собираться за полтора часа до начала церемонии. Трансляцию ведет Пятый канал. Военкор Владлен Татарский был погиб 2 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в петербургском кафе, где проходила творческая встреча с Татарским. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарили военкору, передают «Дни.ру». Статуэтку в кафе принесла 26-летняя Дарья Трепова, ей предъявлено обвинение в совершении теракта, передает А42. Мать военкора Равиля Ибрагимова заявила, что простила виновную в смерти сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...