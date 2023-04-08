Пригожин приехал на церемонию прощания с военкором Татарским. Видео

08 апреля 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

В Москве прощаются с Владленом Татарским Фото: личный аккаунт Владлена Татарского в соцсети «ВКонтакте» На церемонию прощания с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) приехал основатель ЧВК «Вагнер». Церемония проходит на Троекуровском кладбище. Прощание с военкором начнется в 12.00 по Москве. Желающие проститься начали собираться за полтора часа до начала церемонии. Трансляцию ведет Пятый канал. Военкор Владлен Татарский был погиб 2 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в петербургском кафе, где проходила творческая встреча с Татарским. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарили военкору, передают «Дни.ру». Статуэтку в кафе принесла 26-летняя Дарья Трепова, ей предъявлено обвинение в совершении теракта, передает А42. Мать военкора Равиля Ибрагимова заявила, что простила виновную в смерти сына.

На церемонию прощания с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) приехал основатель ЧВК «Вагнер». Церемония проходит на Троекуровском кладбище. Прощание с военкором начнется в 12.00 по Москве. Желающие проститься начали собираться за полтора часа до начала церемонии. Трансляцию ведет Пятый канал. Военкор Владлен Татарский был погиб 2 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в петербургском кафе, где проходила творческая встреча с Татарским. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарили военкору, передают «Дни.ру». Статуэтку в кафе принесла 26-летняя Дарья Трепова, ей предъявлено обвинение в совершении теракта, передает А42. Мать военкора Равиля Ибрагимова заявила, что простила виновную в смерти сына.