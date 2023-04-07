Shot: мать Татарского простила подозреваемую в его убийстве Трепову

Мама погибшего в ходе теракта военкора Владлена Татарского Равиля Ибрагимовна простила обвиняемую в преступлении Дарью Трепову. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается», — заявила Равиля Ибрагимовна telegram-каналу. Женщина подчеркнула, что ее сын Татарский ушел на небо «как воин».
Взрыв в петербургском кафе, где погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля. Прощание с военкором состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Следственный комитет РФ 4 апреля предъявил подозреваемой Треповой обвинение в совершении теракта. Сообщалось, что девушка передала Татарскому статуэтку с вмонтированным взрывным устройством.
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