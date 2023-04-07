Shot: мать Татарского простила подозреваемую в его убийстве Трепову

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Мать Владлена Татарского простила Дарью Трепову Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Мама погибшего в ходе теракта военкора Владлена Татарского Равиля Ибрагимовна простила обвиняемую в преступлении Дарью Трепову. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается», — заявила Равиля Ибрагимовна telegram-каналу. Женщина подчеркнула, что ее сын Татарский ушел на небо «как воин».

Взрыв в петербургском кафе, где погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля. Прощание с военкором состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Следственный комитет РФ 4 апреля предъявил подозреваемой Треповой обвинение в совершении теракта. Сообщалось, что девушка передала Татарскому статуэтку с вмонтированным взрывным устройством.

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Мама погибшего в ходе теракта военкора Владлена Татарского Равиля Ибрагимовна простила обвиняемую в преступлении Дарью Трепову. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается», — заявила Равиля Ибрагимовна telegram-каналу. Женщина подчеркнула, что ее сын Татарский ушел на небо «как воин». Взрыв в петербургском кафе, где погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля. Прощание с военкором состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Следственный комитет РФ 4 апреля предъявил подозреваемой Треповой обвинение в совершении теракта. Сообщалось, что девушка передала Татарскому статуэтку с вмонтированным взрывным устройством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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