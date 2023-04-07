В Тюменской области запущены авиарейсы из труднодоступного района

В Тюменской области с 8 апреля запущены авиарейсы из труднодоступного района Заболотье. Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале. Первый рейс отправится в Лайтамак из аэропорта деревни Татарские Медянки.
«В этом году в Заболотье запланировано 179 рейсов. Когда составляли график полетов, максимально учитывали пожелания населения труднодоступных территорий», — сообщил глава Тобольского района.
По его словам, в прошлом году для удобства жителей Заболотья самолеты АН-2 заменили на вертолеты МИ-8. Это сделали, чтобы больше людей смогли добраться до нужных мест.
Также 3 апреля было опубликовано постановление на официальном портале правовой информации от губернатора Тюменской области Александр Моор, в котором указаны размеры предельных тарифов на авиаперевозки по 63 направлениям. В документе указано, что стоимость авиабилетов на местных авиалиниях составляет от 67 до 813 рублей с человека. Авиаперелет по маршруту Чебурга — Тахтагул (Тобольский район) стоит 67 рублей, перелет Тобольск — Нижняя Тавда стоит 813 рублей.
Ранее писали, что авиакомпания S7 с 3 января вводит прямые рейсы из Тюмени в Томск. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — во вторник и воскресенье.
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