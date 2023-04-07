В Тюменской области запущены авиарейсы из труднодоступного района

В Тюменской области запущены авиарейсы из труднодоступного района Заболотье

08 апреля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В этом году из Заболотье запланировано отправить 179 рейсов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области с 8 апреля запущены авиарейсы из труднодоступного района Заболотье. Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале. Первый рейс отправится в Лайтамак из аэропорта деревни Татарские Медянки. «В этом году в Заболотье запланировано 179 рейсов. Когда составляли график полетов, максимально учитывали пожелания населения труднодоступных территорий», — сообщил глава Тобольского района. По его словам, в прошлом году для удобства жителей Заболотья самолеты АН-2 заменили на вертолеты МИ-8. Это сделали, чтобы больше людей смогли добраться до нужных мест. Также 3 апреля было опубликовано постановление на официальном портале правовой информации от губернатора Тюменской области Александр Моор, в котором указаны размеры предельных тарифов на авиаперевозки по 63 направлениям. В документе указано, что стоимость авиабилетов на местных авиалиниях составляет от 67 до 813 рублей с человека. Авиаперелет по маршруту Чебурга — Тахтагул (Тобольский район) стоит 67 рублей, перелет Тобольск — Нижняя Тавда стоит 813 рублей. Ранее писали, что авиакомпания S7 с 3 января вводит прямые рейсы из Тюмени в Томск. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — во вторник и воскресенье.

В Тюменской области с 8 апреля запущены авиарейсы из труднодоступного района Заболотье. Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале. Первый рейс отправится в Лайтамак из аэропорта деревни Татарские Медянки. «В этом году в Заболотье запланировано 179 рейсов. Когда составляли график полетов, максимально учитывали пожелания населения труднодоступных территорий», — сообщил глава Тобольского района. По его словам, в прошлом году для удобства жителей Заболотья самолеты АН-2 заменили на вертолеты МИ-8. Это сделали, чтобы больше людей смогли добраться до нужных мест. Также 3 апреля было опубликовано постановление на официальном портале правовой информации от губернатора Тюменской области Александр Моор, в котором указаны размеры предельных тарифов на авиаперевозки по 63 направлениям. В документе указано, что стоимость авиабилетов на местных авиалиниях составляет от 67 до 813 рублей с человека. Авиаперелет по маршруту Чебурга — Тахтагул (Тобольский район) стоит 67 рублей, перелет Тобольск — Нижняя Тавда стоит 813 рублей. Ранее писали, что авиакомпания S7 с 3 января вводит прямые рейсы из Тюмени в Томск. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — во вторник и воскресенье.