В Крыму рассказали о последствиях падения украинской ракеты

Советник главы Крыма: от падения сбитой над Феодосией ракеты никто не пострадал

08 апреля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Обломки ракеты ВСУ упали в Крыму Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Никто из местных жителей не пострадал от сбитой над Феодосией ракеты. Об этом заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков. «Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет», — заявил Крючков в своем telegram-канале . Ранее Крючков сообщил о работе системе ПВО в Крыму. Информацию подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что над Крымом была сбита ракета ВСУ. Интернет-издание «Украина.ру» сообщило, что ракета была запущена из комплекса «Гром-2» в Одесской области.

Никто из местных жителей не пострадал от сбитой над Феодосией ракеты. Об этом заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков. «Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет», — заявил Крючков в своем telegram-канале. Ранее Крючков сообщил о работе системе ПВО в Крыму. Информацию подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что над Крымом была сбита ракета ВСУ. Интернет-издание «Украина.ру» сообщило, что ракета была запущена из комплекса «Гром-2» в Одесской области.