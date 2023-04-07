Ирина Текслер прочитала текст диктанта в ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер провела «Тотальный диктант» в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ). Об этом сообщил ректор вуза Александр Вагнер.

«В аудиториях ЮУрГУ собралось больше 300 человек: студенты и преподаватели, а также жители города всех возрастов. Хочу от всей души поблагодарить Ирину Текслер за то, что она нашла возможность стать частью юбилейного „Тотального диктанта“ и прочитала текст в одной из аудиторий», — написал Александр Вагнер в своем telegram-канале.

«Тотальный диктант» проводился по тексту современного писателя Василия Авченко. В Челябинской области текст читали первый вице-губернатор Ирина Гехт, министр культуры Алексей Бетехтин, ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев и первая леди региона Ирина Текслер. Диктант проводился в Областной универсальной научной библиотеке, ЧелГу и ЮУрГУ, библиотеке №22, информцентре по атомной энергии и на других площадках.